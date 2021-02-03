В Волгограде риэлторы и строители сидят без зарплаты

Экономика 03.02.2021 11:01
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03.02.2021 11:01
В Волгограде самая большая задолженность по зарплате сложилась перед рабочими обрабатывающей отрасли, строительной сферы и сотрудниками из области управления недвижимым имуществом. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, всего на 1 января 2021 года объем просроченной задолженности по зарплате составил 42 миллиона 160 тысяч рублей. Это почти вполовину меньше, чем за предыдущий месяц.
Тем не менее, 744 жителей региона не могут получить честно заработанные деньги. Так, перед работниками обрабатывающих отраслей сложился долг в размере 30,8 миллиона рублей, строительной сферы – в размере 8,1 миллиона рублей. Сорок четыре специалиста, управляющие недвижимостью, мечтают получить 3,2 миллиона рублей. К слову, задолженность перед этой категорией работников увеличилась с прошлого месяца почти в 15 раз.
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