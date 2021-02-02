Пять новых возможностей СберБанк Онлайн

Экономика 02.02.2021 15:03 Новости компаний
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02.02.2021 15:03 Новости компаний
В январе 2021 года мобильное приложение СберБанк Онлайн расширило перечень своих инструментов. Теперь клиентам Сбербанка стали доступны пять новых сервисов.
Конструктор аватаров. Сервис позволяет пользователю настроить в личном профиле индивидуальные черты - форму лица, оттенок кожи и цвет глаз, причёску, одежду. Созданное изображение будет аватаром клиента в профиле СберБанк Онлайн и в «Диалогах».
Инвестирование с помощью виртуальных ассистентов семейства Салют. Новая функция позволяет получить необходимую информацию об инвестициях на фондовом рынке.Виртуальные ассистенты помогут навигировать на открытие и пополнение брокерских счетов, а также на тарифы брокерского обслуживания, расскажут о курсах акций российских и иностранных эмитентов, торгующихся на Московской Бирже, а также отобразят изменение цены последней сделки по отношению к предыдущему дню.Виртуальные ассистенты также предоставят информацию о значениях российских фондовых индексов МосБиржи, РТС, разных отраслей, а также Индекса московской недвижимости ДомКлик, объяснят финансовые термины и произведут необходимые вычисления (как на калькуляторе, только голосом).
Аккредитив для сделок между физическими лицами на вторичном рынке недвижимости позволяет оплатить покупку жилья 100% онлайн. Партнёр Сбербанка - агентство недвижимости или риелтор - передаёт параметры сделки в банк по защищённым электронным каналам связи. После этого банк создаёт заявление на аккредитив, которое отражается в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Клиенту остаётся войти в приложение, ознакомиться с условиями и подтвердить открытие аккредитива.
Такой аккредитив походит как для простых, так и сложных, альтернативных сделок, с цепочкой квартир (когда одновременно продаётся и покупается несколько квартир). Кроме того, в условия аккредитива можно включить любые дополнительные условия, например, предоставление выписки из домовой книги, подтверждающей снятие с регистрационного учёта предыдущих собственников и членов их семей.
Оформление полисов автокаско- позволяет оформить договоры страхования автокаско, в том числе СК «Сбербанк страхование», без предварительного осмотра машины. В зависимости от компании, в программы включены риски угона, ущерба по вине третьих лиц, страхование от несчастного случая, расширение покрытия по ОСАГО, а также сервисы техпомощи на дороге и эвакуатор. Готовый полис будет направлен клиенту по электронной почте. Распечатывать его необязательно, но при желании сделать это можно на бумаге.
Анализ истории капитала за пять лет: теперь можно посмотреть, росла или падала общая сумма ваших средств, как менялись доли активов, как влияли на капитал большие покупки и другие события. В истории учитываются средства на картах и вкладах, в инвестициях и пенсионных продуктах. Это первый подобный сервис в России.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Функционал мобильного приложения СберБанк Онлайн постоянно расширяется. Сегодня это уже не просто помощник, с которым удобно совершать денежные переводы и следить за личными накоплениями. Теперь клиенты Сбербанка с помощью смартфона из любой точки земли могут инвестировать в ценные бумаги, приобретать и страховать недвижимость, и выполнять другие серьезные финансовые операции».
Фото ru.freepik.com
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