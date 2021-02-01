Эхо пандемии: Росстат выдал новые данные о безработице в Волгоградской области





В Волгоградской области уровень безработицы в декабре прошлого года составил 7,3%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Росстате. На конец прошлого года 91,3 тысячи человек считались безработными по методике Международной Организации Труда – то есть те, кто не имел работы или дохода, искал работу и был готов приступить к ней в обследуемую неделю. В ноябре уровень безработицы был выше – 8,2%, а количество безработных достигало 103,6 тысяч человек.

Напомним, самый высокий уровень безработицы фиксировался в Волгоградской области в августе 2020 года – 9,1%. К концу прошлого года он несколько снизился. Однако ситуация на рынке труда все равно напряженнее, чем была до начала пандемии. Так, в марте прошлого года уровень безработицы в регионе составлял 5,6%.



