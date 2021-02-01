В Волгоградской области маршрутчика отправили под домашний арест за потасовку с конкурентом





Сегодня Городищенский районный суд отправил под домашний арест 26-летнего водителя маршрутки №138, который стал участником потасовки. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мера пресечения избрана до 30 марта.

Конфликт между арестованным Иваном Тихоновым и водителем маршрутного такси №110 произошел в минувшую пятницу, 29 января. Свидетелем инцидента стала пассажирка маршрутки №138 Наталья Кочетова, по словам которой, водитель микроавтобуса №110 по пути из Волгограда в Городище неоднократно пытался их подрезать. «Он спешил – видимо, хотел забрать себе побольше пассажиров. Наш водитель выглянул в окно и крикнул тому парню: «Что ты делаешь?». В ответ услышал нецензурную брань. На площади в Городище тот водитель подошел к нашей маршрутке и начал кричать. Потом между ними произошла драка», - вспоминает Наталья.

Как пояснили в суде, Тихонов ударил другого водителя кулаком в лицо и тот упал на асфальт. По словам подозреваемого, он пытался оказать помощь пострадавшему, но тот отказался. Известно, что ранее участники конфликта не были знакомы.

Ивана Тихонова задержали на следующий день, 30 января, после того, как пострадавшего госпитализировали в больницу. С ходатайством в суд об избрании меры пресечения фигуранту дела выступил следователь.

Фото: пресс-служба суда.