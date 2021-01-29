Расследования 29.01.2021 17:20
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29.01.2021 17:20
Виновным в попытке сбыта 177 свертков с наркотической "химией" признан 27-летний житель Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговором Краснооктябрьского районного суда ему назначено 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела в ноябре 2019 года по интернету вступил в сговор с сообщником на совместную деятельность по сбыту наркотических средств и психотропных веществ.
В его обязанности входило получение оптовых партий наркотиков, их фасовка, временное хранение, устройство тайников-закладок и сообщение об их местонахождении соучастнику.
В начале января 2020 года подсудимый через тайник получил от куратора оптовую партию синтетического наркотика, а на следующий день разложил 13 свертков в тайники на территории Дзержинского и Краснооктябрьского районов Волгограда. После этого он был задержан сотрудниками полиции. По месту жительства подсудимого были изъяты приготовленные к сбыту свертки с запрещенными веществами.
Вину в содеянном мужчина полностью признал. Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.
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