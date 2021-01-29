Гособвинение просит 4 года для экс-мэра Волжского за смертельное ДТП

Расследования 29.01.2021 13:21
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29.01.2021 13:21
4 года лишения свободы в колонии-поселении запросил гособвинитель для бывшего мэра Волжского Марины Афанасьевой за гибель двоих человек в ДТП. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, об этом гособвинитель заявил на прениях сторон, которые состоялись в Быковском районном суде, где рассматривается дело Афанасьевой.
Государственной обвинитель просил признать подсудимую виновной по ч.5.ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерти двух человек).
Марина Афанасьева вину признала, просила назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Потерпевшие не настаивали на реальном лишении свободы для подсудимой. Приговор будет оглашен 1 февраля.
В страшном ДТП, напомним, которое произошло 23 октября 2019 года на трассе трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград", погибли две подруги Марины Афанасьевой, с которой они ехали за грибами. Автомобиль "Фольксваген Тигуан", за рулем которого находилась бывшая чиновница, вылетел на встречную полосу и опрокинулся в кювет. От полученных травм скончались 66-летняя директор ресторана "Дубрава" Любовь Федорова и 64-летняя Елена Лавренова, работавшая уборщицей в управлении образования Волжского. Марина Афанасьева получила травмы и была госпитализирована.
Ранее Марина Афанасьева свою вину признавала частично. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
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