Здравоохранение

СОГАЗ-Мед: права граждан в системе ОМС, о которых важно знать

Здравоохранение 28.01.2021 15:57 Новости компаний
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28.01.2021 15:57 Новости компаний


В силу ускорения многих аспектов нашей жизни, многие не имеют времени на изучение некоторых важных вопросов, касающихся здоровья. Граждане порой сталкиваются в медицинских организациях с ситуациями, выхода из которых просто не знают. Волгоградский филиал СОГАЗ-Мед напомнил читателям ИА «Высота 102» о правах и обязанностях застрахованных в системе ОМС (обязательное медицинское страхование). 
Права застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования определены Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»:
Оказание бесплатной медицинской помощи по ОМС
Помощь оказывается бесплатно медицинскими организациями при наступлении страхового случая на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой программой ОМС, а на территории субъекта РФ, в котором выдан полис ОМС, в объеме, установленном территориальной программой ОМС (как правило, территориальная программа шире и дает больше возможностей чем базовая). 
Выбор медицинской организации и врача
Выбрать медицинскую организацию можно из перечня всех медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС. Реестр медицинских организаций размещается в сети Интернет на официальных сайтах территориальных фондов обязательного медицинского страхования и на сайтах страховых медицинских организаций. 
Для прикрепления к медицинской организации необходимо иметь действующий полис ОМС (оформить его можно лично или через своего представителя в страховой медицинской организации):
- изучить информацию о медицинских организациях, работающих в системе ОМС, ознакомиться с перечнем и спецификацией работающих в поликлинике врачей, информацией о врачебных участках при необходимости обслуживания на дому.
- обратиться в регистратуру выбранной поликлиники и написать заявление о прикреплении на имя главного врача. Подать заявление можно также через своего представителя.
Согласно ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» и ст. 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» застрахованное лицо имеет право по собственному желанию сменить медицинскую организацию; выбрать конкретного специалиста (путем подачи заявления лично или через своего представителя): врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера. Выбор осуществляется не чаще, чем один раз в год (за исключением случаев смены медицинской организации). 
Получение достоверной информации о видах, качестве и условиях предоставления медицинской помощи по ОМС
В рамках ОМС застрахованным предоставляются различные виды медицинской помощи. Разобраться в таком объёме информации помогают страховые представители. 
Защита законных интересов и прав в сфере ОМС
Страховые компании не только оформляют полисы ОМС, но и защищают права застрахованных граждан на получение качественной бесплатной и своевременной медицинской помощи. Страховые представители осуществляют контроль качества лечения: в случае возникновения конфликтных ситуаций, защищают права застрахованных в досудебном и судебном порядке, информируют на всех этапах оказания им медицинской помощи. 
Застрахованные лица обязаны
Федеральным законом №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» помимо прав определены и обязанности застрахованных лиц в сфере ОМС, в соответствии с которыми они должны:
- предъявить полис ОМС при обращении за медицинской помощью, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи;
- уведомить свою страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли, путем обращения в страховую медицинскую организацию с документами, подтверждающими произошедшие изменения;
- осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту жительства в течение одного месяца в случае изменения места жительства и отсутствия страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин.
Генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов отмечает: «В условиях современного общества жизнь человека протекает в очень быстром ритме, и зачастую нам не хватает времени разобраться в таких вопросах, как: Что мне положено по ОМС? Можно ли получить медпомощь бесплатно? Как скоро я могу попасть к врачу? Поэтому так важна работа страховых представителей СОГАЗ-Мед, которые консультируют граждан по вопросам системы ОМС, информируют застрахованных лиц об их правах и возможностях получения качественной медицинской помощи по ОМС. Нашим застрахованным не надо тратить время на изучение законов, ведь они могут обратиться за помощью к страховым представителям круглосуточно и бесплатно по телефону 8-800-100-07-02». 
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru
Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 120 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество застрахованных - более 42 млн человек. В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.

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