Трое детей утонули в Волгоградской области из-за беспечности близких





В Волгограде состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на котором ключевым вопросом стала профилактика гибели детей на водных объектах. В работе комиссии принял участие представитель ГУ МЧС России по Волгоградской области Виктор Староверов, который озвучил тревожную статистику.

На сегодняшний день уровень детской смертности на водоемах Волгоградского региона уже достиг показателей аналогичного периода прошлого года. Три ребенка утонули, и во всех случаях причиной трагедии стала беспечность взрослых.

Виктор Староверов подчеркнул, что каждая такая гибель – это не просто цифра в отчете, а невосполнимая утрата. Самое страшное, отметил он, что большинства трагедий можно было избежать, если бы родители проявили элементарную бдительность.

В ходе заседания были намечены дополнительные меры по информированию населения и усилению контроля за местами отдыха у воды. Спасатели в очередной раз призывают родителей не оставлять детей без присмотра и не разрешать купание в необорудованных местах.

Напомним, последний трагический случай произошел накануне в Тракторозаводском районе Волгограда – 10-летний мальчик утонул на глазах очевидцев в то время, как рядом находились его близкие.