Бочаров с Кравченко провели коллегию ГУ МВД





Расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по Волгоградской области состоялось сегодня, 22 июля, в Волгограде. Участие в совещании, где обсудили результаты совместной работы и задачи на текущий период, приняли губернатор Андрей Бочаров, заместитель министра внутренних дел РФ Александр Кравченко, недавно назначенный начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Павел Гищенко, руководители других правоохранительных и силовых ведомств.

Глава региона отметил, что в регионе сохраняется стабильное социально-экономическая ситуация, отметив высокий уровень взаимодействия различных структур и поблагодарил правоохранителей за обеспечение комплексной безопасности региона, выполнение задач спецоперации и социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Бочаров выразил уверенность, что и с новым руководителем работа главка будет такой же эффективной.



В числе приоритетов второго полугодия 2026 года — обеспечение комплексной безопасности и антитеррористической защищенности территории, жителей, объектов инфраструктуры, поддержание общественного порядка, обеспечение безопасности жителей и территории Волгоградской области в ходе массовых мероприятий, в том числе и во время проведения выборной кампании.



Глава региона также сообщил о разработке новой программы поддержки службы участковых уполномоченных полиции Волгоградской области.



Заместитель министра внутренних дел РФ Александр Кравченко, в свою очередь, поблагодарил регион за взаимодействие и поддержку.



Фото администрации Волгоградской области



