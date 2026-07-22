11 поселков и сел под Волгоградом остались без света

11 населенных пунктов Светлоярского района Волгоградской области снова попали под отключение электричества. Как сообщили в администрации района, электричество отключили утром 22 июля в

селах Большие Чапурники, Малые Чапурники, Дубовый Овраг, Цаца, Солянка, Червленое, Ивановка, на ст. Чапурники, в ТОС Майский, а также в поселках Кирова и Приволжский.



Отключения связаны с ремонтными работами на высоковольтной линии электропередач. Свет вернется в дома в 18-00 ч.

Напомним, накануне, 21 июля, эти населенные пункты уже попадали под 14-часовое отключение света.



