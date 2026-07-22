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Общество

Правила назначения единого пособия при уходе за немощными объяснили волгоградцам

Общество 22.07.2026 06:17
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22.07.2026 06:17


Волгоградцы, не имеющие дохода, могут теперь рассчитывать на единое пособие только в одном случае – если они ухаживают за нетрудоспособным человеком. В отделении СФР по Волгоградской области пояснили, что уход засчитают, если он осуществлялся за близким родственником заявителя и (или) члена его семьи (ребёнком, родителем, братом/сестрой, бабушкой/дедушкой или внуком), и был подтверждён в СФР. В категорию нуждающихся в уходе  входят пенсионеры старше 80 лет, инвалиды 1 группы, престарелые, которые не могут обходиться без чужой помощи. 

При этом в стаж, как и прежде, включается  период ухода без проверки родственных связей. 
В отделении СФР по Волгоградской области предупредили, что будут проверять проживание заявителя по месту пребывания или фактического места жительства независимо от региона подачи заявления и величины прожиточного минимума.
Напомним, как ранее сообщалось, новые правила начали действовать с 21 июля. Для подтверждения родства с нетрудопособным гражданином необходимо предъявить доказывающие родство документы, например, свидетельство о рождении или браке. 

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