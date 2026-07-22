Волгоградцев замучили затопленные подвалы и гнус в МКД

За 6 месяцев 2026 года в региональное управление РПН по Волгоградской области поступило 6600 обращений, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2025 года (6042).
Как рассказали в ведомстве, почти половина из них касалась нарушения прав потребителей в различных сферах. Чаще всего волгоградцы сообщали о навязывании услуг банком, неполной информации при заключении договора с финансовым учреждением. Также волновали жителей качество услуг связи, некорректное начисление платежей и проблемы с оборудованием.
51% обращений приходится на нарушение требований санитарного законодательства, связанные с условиями проживания в жилых помещениях. Жители региона возмущались затопленными подвалами, повышенной влажностью в квартирах, отсутствием дезинфекции в МКД и жаловались на дискомфорт из-за расположенных в жилых домах предприятий общепита. Также волгоградцы сообщали о плохом санитарном состоянии территории дворов, в частности, о несанкционированных свалках около контейнерных площадок.