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Спорт

Данилкин в символической сборной, болельщики – лучшие: чем запомнился второй тур

Спорт 22.07.2026 09:45
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22.07.2026 09:45


Второй тур чемпионата отметился не только яркими матчами, но и важными индивидуальными и коллективными признаниями. В символическую сборную тура вошёл защитник «Ротора» Егор Данилкин – его уверенные действия в обороне и грамотная игра на перехватах не остались без внимания экспертов.


Для волгоградских болельщиков это особенно приятный момент: он наглядно показывает, что работа по становлению команды приносит плоды. Отдельным поводом для гордости стало признание волгоградских болельщиков лучшими в туре. Поддержка трибун в Волгограде традиционно отличается особой энергией, и на этот раз она была официально отмечена – а значит, атмосфера на стадионе остаётся одним из главных активов команды.

Александр Веселовский

Фото СК "Ротор"

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