Волгоградке выплатят четверть миллиона за травму на оптовом рынке

Более четверти миллиона рублей взыскал Дзержинский районный суд в пользу пенсионерки, получившей травму на территории рынка. По информации областной прокуратуры, в январе этого года 84-летняя женщина поскользнулась на неочищенной от наледи дорожке и сломала шейку бедра. Ей провели срочную операцию по замене сустава. В связи с тем, что эндопротезов в учреждении на момент операции в наличии не имелось, пенсионерка приобрела протез за свой счет. Стоимость его составила 153 тыс. рублей.