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Общество

Волгоградке выплатят четверть миллиона за травму на оптовом рынке

Общество 22.07.2026 12:22
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22.07.2026 12:22


Более четверти миллиона рублей взыскал Дзержинский районный суд в пользу пенсионерки, получившей травму на территории рынка. По информации областной прокуратуры, в январе этого года 84-летняя женщина поскользнулась на неочищенной от наледи дорожке и  сломала шейку бедра. Ей провели срочную операцию по замене сустава. В связи с тем, что эндопротезов в учреждении на момент операции в наличии не имелось, пенсионерка приобрела протез за свой счет. Стоимость его  составила 153 тыс. рублей.

Так как обязанность по обслуживанию территории лежит на правообладателе земельного участка, указанное лицо является ответственным за возмещение расходов на приобретение протеза, а также компенсации морального вреда, причиненного в результате падения. К такому выводу пришел суд, удовлетворив иск прокурора в защиту престарелой волгоградки. 

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