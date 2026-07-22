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Волгоградцев чаще всего атакуют мошенники под видом пенсионных и социальных служб

Телеком 22.07.2026 13:16
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22.07.2026 13:16


Специалисты изучили характер нежелательных звонков жителям Волгоградской области за первое полугодие 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», исследование проводилось аналитиками МТС с помощью решения Защитник. Выяснилось, что чаще всего мошенники представлялись волгоградцам сотрудниками пенсионных и социальных служб, а также сотрудниками государственных органов, служб доставки и маркетплейсов. 

В первом полугодии 2026-го злоумышленники активно использовали также легенды, связанные с работой операторов сотой связи, а также почтовыми и курьерскими сервисами. Кроме того, распространенными сценариями оставались звонки по вопросам коммунальных услуг, предложения дополнительного заработка и инвестиций, а также обращения якобы от представителей медицинских организаций, страховых компаний и военных комиссариатов. 

Чаще всего мошенники пытались дозвониться женщинам старше 65 лет, получающим пенсию. Мужчинам того же возраста злоумышленники звонили почти в два раза реже. Среди нежелательных рекламных звонков лидировали предложения банковских и финансовых услуг, коллекторских агентств, различных товаров и сервисов.

За шесть месяцев сервис «Защитник» заблокировал почти 6,6 миллиона нежелательных вызовов, сэкономив волгоградцам более 1,5 миллиона минут – это почти три года, которые жители региона могли бы провести в разговорах со спамерами и мошенниками. В среднем каждый заблокированный вызов длился около 14 секунд, этого времени злоумышленникам зачастую достаточно, чтобы попытаться вовлечь человека в разговор и заставить действовать под давлением.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество нежелательных звонков в регионе снизилось почти на 32%. Аналитики связывают эту тенденцию с развитием технологий противодействия телефонному мошенничеству, в том числе решений на базе искусственного интеллекта, которые позволяют выявлять подозрительные вызовы еще до того, как человек ответит на звонок.

– Телефонное мошенничество постоянно меняется: злоумышленники быстро адаптируются к актуальной повестке и используют названия организаций, которым люди привыкли доверять. Сегодня они могут представляться сотрудниками пенсионных и социальных служб, государственных ведомств, операторов связи или служб доставки. Поэтому универсальное правило остается прежним – не принимать поспешных решений во время неожиданного звонка, не сообщать коды из СМС, пароли и персональные данные. Дополнительным уровнем защиты становятся цифровые сервисы, которые способны распознавать подозрительные вызовы еще до того, как человек ответит на звонок, а также предупредить о потенциальной угрозе прямо во время разговора, – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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