



Абонентские номера россиян могут за блокировать в рамках борьбы с телефонным мошенничеством в случаях, если эти номера будут использовать для совершения противоправных действий. Соответствующие меры разрабатываются на федеральном уровне. Основные положения планируемых изменений, зафиксированных в проекте правительства РФ, изложили в издании «Вестник киерполиции России». В частности, операторы связи будут обязаны незамедлительно приостанавливать предоставление услуг связи следующим типам номеров. Если, например, номера кол-центров банков выделены кредитным организациям, однако они не используются для исходящих звонков.

Блокировка также может быть применена в отношении номеров, включенных в базу данных о случаях переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.

В перечень подозрительных также вошли абонентские номера, используемые для вызовов из сетей иностранных операторов связи, но при этом соответствующие российской системе нумерации либо схожие с ней. Блокировка грозит и применяемым для совершения противоправных действий номерам согласно данным ГИС «Антифрод» и рассылающим SMS-сообщения с недостоверной информацией о контактных данных портала «Госуслуги». В критерии включат также номера физических лиц, если ранее другой номер того же абонента уже использовался для мошеннических действий.