Главное

Свет знаний: энергетики АО «ВОЭ» готовят школы к мощному старту 1 сентября «Проблема есть, а решения нет»: предприниматели Волгограда теряют миллионы из-за атак ВСУ на склады Wildberries ВТЗ встретил День металлурга: более 350 сотрудников отмечены наградами Рейтинг школ Волгограда и области по итогам ЕГЭ-2026: смотрим, где больше всего стобалльников Парковка взамен Привокзальной площади в Волгограде заработает в тестовом режиме с 21 июля

Актуально

Экс-игрок «Ротора», участник СВО и «коренные»: кто собрался в Госдуму от Волгоградской области

Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фото

«Нас обманули»: в селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали местную школу

Федеральные новости

Федеральные новости
 Первый регион России запретил продажу вейпов на пять лет
С 1 марта 2027 года в Саратовской области вводится пятилетний запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Соответствующее решение приняли депутаты Саратовской областной думы, сообщает ИА «СарИнформ»....
Федеральные новости
 Боевой опыт даст преимущество при поступлении на муниципальную службу
В России принято более 165 законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Об этом сообщила сенатор Дарья Лантратова. Большинство инициатив разработано по поручению Валентины Матвиенко и направлено...
Происшествия

Волгоградец незаметно вынес из магазина мешок колбасы

Происшествия 22.07.2026 16:14
0
22.07.2026 16:14




Полицейские задержали в Волгограде похитителя колбасных изделий из сетевого магазина на сумму более 11 тысяч рублей. Кража попала на камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале. О преступлении сотрудник магазина узнала, просматривая записи с камер, и сообщила в полицию.

– Женщина сообщила, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения заметила, как неизвестный, находясь возле холодильного оборудования, похитил колбасные изделия, сложив продукты в сумку и вынес их за пределы торговой точки, не оплатив, – рассказали в Главке.

Колбасного вора удалось оперативно задержать. Им оказался 48-летний ранее судимый местный житель. Он сообщил, что часть похищенного съел, а остальное продал. Вырученные за колбасу деньги мужчина потратил. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
22.07.2026 16:14
Происшествия 22.07.2026 16:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2026 13:10
Происшествия 21.07.2026 13:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2026 21:09
Происшествия 20.07.2026 21:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2026 18:15
Происшествия 20.07.2026 18:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2026 14:18
Происшествия 20.07.2026 14:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2026 10:26
Происшествия 20.07.2026 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2026 11:40
Происшествия 19.07.2026 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2026 11:12
Происшествия 19.07.2026 11:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2026 11:32
Происшествия 18.07.2026 11:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2026 10:22
Происшествия 18.07.2026 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2026 19:20
Происшествия 17.07.2026 19:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2026 10:33
Происшествия 17.07.2026 10:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2026 09:07
Происшествия 17.07.2026 09:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2026 08:46
Происшествия 17.07.2026 08:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2026 06:14
Происшествия 17.07.2026 06:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:03
Первый регион России запретил продажу вейпов на пять летСмотреть фотографии
18:39
70 виноделов России едут в Волгоград: 24 июля стартует «Волга-Дон Вин Фест»Смотреть фотографии
18:38
Свет знаний: энергетики АО «ВОЭ» готовят школы к мощному старту 1 сентябряСмотреть фотографии
18:03
Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВОСмотреть фотографии
17:27
Боевой опыт даст преимущество при поступлении на муниципальную службуСмотреть фотографии
17:19
Ливни и град: в Волгограде объявлено штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
17:14
Суд отправил в СИЗО задержанного в Волгограде МельниченкоСмотреть фотографии
16:51
Кузница чемпионов: «Динамо» 89 лет назад удостоили ордена ЛенинаСмотреть фотографии
16:14
Волгоградец незаметно вынес из магазина мешок колбасыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
Бюджет Волгоградской области пересмотрят ради развития регионаСмотреть фотографии
14:55
В рядах кандидатов в Госдуму от Волгоградской области появилась «зеленая»Смотреть фотографии
14:34
Двое жителей Краснодарского края погибли от атак ВСУСмотреть фотографии
14:23
EVOLUTE i-SPACE 4x4: полный привод без компромиссовСмотреть фотографии
14:10
«Проблема есть, а решения нет»: предприниматели Волгограда теряют миллионы из-за атак ВСУ на склады WildberriesСмотреть фотографии
14:10
Волжская фирма за 25 млн рублей подсветит Комсомольский мост в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
Многодетным волгоградцам вернут 50% стоимости обучения детей в колледжахСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцев чаще всего атакуют мошенники под видом пенсионных и социальных службСмотреть фотографии
13:04
Волгоградцев замучили затопленные подвалы и гнус в МКДСмотреть фотографии
12:22
Волгоградке выплатят четверть миллиона за травму на оптовом рынкеСмотреть фотографии
11:50
Из этого материала делают крылья для самолетов: в Волжском открывают памятник семьеСмотреть фотографии
11:33
Бочаров с Кравченко провели коллегию ГУ МВДСмотреть фотографии
11:31
Атаки ВСУ вынудили Минтранс пересмотреть правила стоянки у портов Азов и КавказСмотреть фотографии
11:24
Идут по жаре пешком: в Волгограде у ТЦ «Европа» массово встали трамваиСмотреть фотографии
10:36
Волгоградцы в эпицентре борьбы на первенстве России по плаваниюСмотреть фотографии
10:30
Двое волгоградцев лишились лодки и гидроциклаСмотреть фотографии
10:03
Жителям Волгоградской области выдали 275 бесплатных квартирСмотреть фотографии
09:47
Силовики провели обыски в квартире прозападного юриста Мельниченко, он задержанСмотреть фотографииCмотреть видео
09:45
Данилкин в символической сборной, болельщики – лучшие: чем запомнился второй турСмотреть фотографии
09:19
Волжскому исполнилось 72 годаСмотреть фотографии
08:54
Украинские дроны миновали Волгоградскую область ночью 22 июляСмотреть фотографии
 