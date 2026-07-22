Волгоградец незаметно вынес из магазина мешок колбасы





Полицейские задержали в Волгограде похитителя колбасных изделий из сетевого магазина на сумму более 11 тысяч рублей. Кража попала на камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале. О преступлении сотрудник магазина узнала, просматривая записи с камер, и сообщила в полицию.

– Женщина сообщила, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения заметила, как неизвестный, находясь возле холодильного оборудования, похитил колбасные изделия, сложив продукты в сумку и вынес их за пределы торговой точки, не оплатив, – рассказали в Главке.

Колбасного вора удалось оперативно задержать. Им оказался 48-летний ранее судимый местный житель. Он сообщил, что часть похищенного съел, а остальное продал. Вырученные за колбасу деньги мужчина потратил. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области