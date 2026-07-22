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Общество

Многодетным волгоградцам вернут 50% стоимости обучения детей в колледжах

Общество 22.07.2026 13:48
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22.07.2026 13:48


Многодетные семьи Волгоградской области могут получить компенсацию за платное обучение детей в колледжах и техникумах. Прием заявлений на выплату за 2025/2026 учебный год стартовал с 1 июля и продлится до 30 сентября.

Как сообщили в комитете социальной защиты населения Волгоградской области, компенсация предоставляется ежегодно после завершения учебы. Ее размер составляет 50% от стоимости платных образовательных услуг за истекший учебный год. При этом если студент сдал все экзамены на «отлично», сумма выплаты может быть увеличена.

Право на компенсацию имеют студенты из многодетных семей, которые:

 

  • впервые получают среднее профессиональное образование;
  • обучаются по очной форме в организациях с государственной аккредитацией.

 

Обратиться за выплатой можно лично в органы соцзащиты или в МФЦ .

Напомним, в регионе по инициативе губернатора Андрея Бочарова действует комплекс мер поддержки семей. Среди них:

 

  • единовременные выплаты молодым мамам до 24 лет при рождении первого ребенка — 63,6 тыс. рублей;
  • выплата на второго ребенка, рожденного до достижения первому трехлетнего возраста, – 63,6 тыс. рублей;
  • региональный родительский капитал — 89 тыс. рублей.

 

С 2025 года введены новые пособия: 100 тыс. рублей – для беременных студенток очной формы, вставших на учет с 1 января 2025 года, и 300 тыс. рублей – для молодых многодетных родителей.

Все эти меры являются частью региональной программы повышения рождаемости, реализуемой в рамках национального проекта «Семья».

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