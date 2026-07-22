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Из этого материала делают крылья для самолетов: в Волжском открывают памятник семье

Общество 22.07.2026 11:50
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22.07.2026 11:50


Автор знаменитого семейства волжских сусликов создал новый памятник для города-спутника. 

Из композитного материала скульптор изготовил большую семью – ее главу, нежно обнимающего беременную супругу, прижавшегося к материнской руке мальчика и шестилетнюю дочку с букетом ромашек в руках. Нежную композицию Николай Карпов посвятил своей собственной семье и супруге Татьяне, рука об руку с которой он идет по жизни уже больше 40 лет. Пара воспитала двоих детей и уже трижды испытала радость от рождения внуков.

– Памятник с табличкой «Семья – малая церковь» установлен у храма Святых Новомучеников и исповедников Российских в Волжском, – уточнили в пресс-службе администрации города-спутника. – Его высота составляет 1,2 метра, а вместе с постаментом – почти два метра. Композиция сделана из легкого, но прочного материала, который спокойно выдерживает все капризы погоды.

Посвященную семье скульптуру открывают и освящают сегодня, 22 июля. Мероприятие началось в 11:00.

Напомним, Николай Карпов создал негласный современный символ города-спутника. Его суслики, разбежавшиеся по территории всего Волжского, настолько полюбились местным жителям, что накануне холодов мастерицы заботливо одевают их в собственноручно связанные шапочки и шарфы. Летом гипсовых зверьков прячут от солнца под панамками и косынками.

Фото Евгения Гордеева 

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