Волгоградское УФАС оштрафовало нарушителей законов на 4,6 млн рублей

В Волгоградском УФАС отчитались об итогах работы за первое полугодие 2026 года. За этот период в ведомстве рассмотрели 39 дел о нарушении процедур торгов, 19 – антимонопольного законодательства, 356 дел – в контрактной системе и 88 – о нарушении закона о рекламе.

По итогам рассмотрения таких дел было выдано 55 предписаний. В реестр недобросовестных поставщиков включено 46 нарушителей, в частности, в сфере капремонта в этот список попали 2 компании за неисполнение 9 договоров по реконструкции 101 МКД.