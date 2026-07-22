Волгоградцы в эпицентре борьбы на первенстве России по плаванию





В Калуге продолжается юниорское первенство России по плаванию среди спортсменов 16–18 лет. Уровень конкуренции здесь настолько высок, что судьбу медалей решают сотые доли секунды – а вместе с ними и рейтинговые очки, которые складываются в итоговуюкартину сезона.

На дистанции 100 метров на спине борьба получилась предельно плотной. Победу одержал Кирилл Панцырев (Пермский край) с результатом 55.27 – он заработал 813 очков. Серебро у Клима Белобородова (Москва) – 55.60 и 799 очков. Бронзовую строчку фактически замкнул Григорий Черногаев (Волгоградская область), показав 55.65 и набрав 797 очков. Между первым и третьим местом – всего 0.38 секунды: на короткой воде это буквально один-два гребка, и именно в такой борьбе закаляется характер будущих лидеров сборной.

Не менее напряжённой получилась борьба и у девушек на дистанции 200 метров баттерфляем. Золото уверенно взяла Серафима Фокина (Волгоградская область) – её результат 2:11.96 принёс 786 очков. Серебряную медаль завоевала Александра Верменич (Москва) с результатом 2:13.36 (762 очка), а бронзу Арина Керженева (Республика Марий Эл) – 2:13.65 (757 очков). Здесь разрыв между вторым и третьим местом составил менее двух десятых секунды, а значит, напряжение на дорожках держалось до самого касания.

Александр Веселовский

Фото: ФВВР