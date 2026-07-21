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Как волгоградцам спасти свой бизнес и кошелек: инструмент, о котором еще не все знают

Экономика 21.07.2026 21:32
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21.07.2026 21:32


Если финансовое положение оставляет желать лучшего, не всегда это означает, что нужно ждать приставов и судов. В УФНС России по Волгоградской области напомнили о том, что есть законный способ взять паузу и сохранить свое дело. Для жителей региона, будь то владельцы крупных компаний, индивидуальные предприниматели или обычные граждане, действует антикризисная мера – отсрочка или рассрочка по налогам и страховым взносам. Это не просто «поблажка», а реальный инструмент, чтобы не уйти в минус и не доводить дело до банкротства.

В чем выгода для волгоградцев?

Главный плюс – запас времени. Вместо того чтобы судорожно искать деньги, можно оперативно:

  • отсрочить платеж сроком до 1 года. За это время можно «перегруппироваться» и найти средства,
  • разбить долг на части (рассрочка) – до 3 лет. Платить маленькими суммами гораздо легче, чем отдавать всё и сразу.

Это позволяет избежать арестов счетов, списаний и других неприятных мер принудительного взыскания. Проще говоря, вы договариваетесь с государством, и оно не блокирует ваш бизнес.

Кому подходит и как получить?

Механизм работает как для юрлиц, так и для физлиц.  

Для предпринимателей и организаций: заявление подается онлайн через «Личный кабинет юридического лица» или ИП в разделе «Заявления». Не нужно стоять в очередях.

Для обычных граждан – все можно сделать в «Личном кабинете налогоплательщика» в разделе «Рассрочка по налоговым платежам». Буквально пара кликов – и вы запускаете процедуру.

Важные моменты, чтобы не было сюрпризов:

  • На сумму долга начисляются проценты (это плата за передышку), поэтому выгоднее не затягивать с закрытием.
  • Для оформления потребуется обеспечение (залог, поручительство или банковская гарантия).
  • Повторно на один и тот же налог эту меру не дают. 

Помощь от ФНС

Налоговая служба пошла навстречу волгоградцам и создала специальный сервис – «Интерактивный помощник» на сайте ФНС. Вы отвечаете на несколько вопросов о своей ситуации, и система подсказывает, можете ли вы рассчитывать на отсрочку.

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