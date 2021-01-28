Спорт

Под Волгоградом старый стадион восстановят до уровня «Лужников»

Спорт 28.01.2021 12:30
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28.01.2021 12:30


Кардинальное преображение предстоит стадиону "Логинова" в Волжском, который в 2018 году сильно пострадал от пожара, сообщает ИА "Высота 102". О будущем этого спортивного объекта сегодня рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, посетивший площадку строящегося по нацпроекту "Демография" крытого футбольного манежа.
Объект расположен на стадионе имени Логинова, который региональные власти за пять лет планируют преобразовать в современный спортивно-досуговый кластер.

"Это не только строительство объектов для занятий профессиональным спортом, задача намного шире. Мы хотим создать современный многофункциональный кластер, чтобы можно было заниматься физкультурой и спортом, отдыхать и гулять с детьми, приобщаться к здоровому образу жизни", - подчеркнул глава региона, отметив, что комплекс будет создаваться по принципу московских Лужников. Концепцию развития территории в несколько десятков гектаров планируют разработать и утвердить в течение года. Комплекс будет включать в себя как крытые стационарные, так и плоскостные сооружения, инфраструктуру для активного отдыха.

Крытый футбольный манеж площадью 6,6 тысячи кв.м - первый крупный объект, который войдет в этот кластер. Подрядчик АО "Приволжтрансстрой" начал стройку в октябре 2020 года. Уже смонтирован фундамент, сваи, каркас административно-бытовой корпус. Строители приступают к возведению металлоконструкций, общий вес которых составляет порядка 600 тысяч тонн. Объект планируют сдать в августе 2022 года.

Стадион имени Логинова - главный спортивный объект Волжского. Пожар в 2018 году уничтожил многофункциональный спортивный зал с раздевалками и санузлами. В неудовлетворительном состоянии находятся бассейн и ряд других площадок. В администрации региона уточнили, что модернизация стадиона имени Логинова затронет все ключевые объекты. Помимо строительства крытого футбольного манежа и нового поля предусмотрено возведение многофункционального спорткомплекса, капремонт плавательного бассейна, реконструкция легкоатлетических площадок, трибун и многое другое.

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