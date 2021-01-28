



За совершение преступления в отношении полицейского осуждена в Волгограде гражданка по фамилии Кузнецова. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, женщине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Судом установлено, что в ноябре 2020 года полицейские остановили в Волгограде автомобиль, который в вечернее время двигался по ул. Героев Тулы с выключенными передними фарами по встречному направлению через сплошные линии разметки. Инспектор ДПС потребовал от водителя выйти из машины для составления административного протокола. Гражданка Кузнецова, которая находилась в автомобиле в качестве пассажира, стала препятствовать работе полицейского, на замечания не реагировала. Полицейский предупредил женщину об административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Однако и после этого нетрезвая женщина не успокоилась. Кузнецова попыталась ударить сотрудника ДПС рукой по лицу, но правоохранитель оттолкнул дебоширку. Тогда дама стала бить полицейского ногами. Первый удар пришелся по бедру, а второй - в пах.

Подсудимая полностью признала вину, в содеянном раскаялась.



