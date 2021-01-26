



Сегодня стало известно об увольнении директора ГБУЗ «Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр» Татьяны Мухаевой. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в сфере здравоохранения региона.

По сведениям информагентства, одной из причин увольнения руководителя мог явиться большой объем жалоб граждан на сбои в работе облздрава, которые оставались без реакции и ответа.

Татьяна Мухаева руководила учреждением с 2016 года. «ВОМИАЦ» был создан в 2008 году в целях формирования единой информационно-аналитической системы здравоохранения Волгоградской области. Медицинский центр отвечает за налаживание обратной связи больниц и поликлиник региона с пациентами, занимается аналитической работой.

Фото: сайт ГБУК "ВОМИАЦ"