Здравоохранение 26.01.2021 12:04
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26.01.2021 12:04
Сегодня стало известно об увольнении директора ГБУЗ «Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр» Татьяны Мухаевой. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в сфере здравоохранения региона.
По сведениям информагентства, одной из причин увольнения руководителя мог явиться большой объем жалоб граждан на сбои в работе облздрава, которые оставались без реакции и ответа.
Татьяна Мухаева руководила учреждением с 2016 года. «ВОМИАЦ» был создан в 2008 году в целях формирования единой информационно-аналитической системы здравоохранения Волгоградской области. Медицинский центр отвечает за налаживание обратной связи больниц и поликлиник региона с пациентами, занимается аналитической работой.
Фото: сайт ГБУК "ВОМИАЦ"
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