Борьба с коррупцией 25.01.2021 13:30
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25.01.2021 13:30
Замначальника исправительной колонии и его подчиненный в Волгоградской области подозреваются в совершении коррупционных преступлений. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, заместителю начальника исправительной колонии – начальнику отдела охраны учреждения инкриминируется получение взятки (ч.5 ст. 290 УК РФ), а младшему инспектору - мошенничество (ч.3 ст. 159 УК РФ) и дача взятки (ч.4 ст. 291 УК РФ).
По данным следствия, летом 2019 года заместитель начальника исправительного учреждения разрешил своему подчиненному не ходить на работу. За это он регулярно платил своему начальнику. В региональном главке МВД сообщили, что руководитель ежемесячно получал от сотрудника, который не ходил на работу, но получал зарплату, от 10 до 17 тысяч рублей. Преступная схема была вскрыта оперативными сотрудниками областного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка МВД, а также службы собственной безопасности УФСИН России по Волгоградской области.
Установлено, что за полтора года младший инспектор перечислил своему руководителю почти 200 тысяч рублей, при этом размер его необоснованно полученной заработной платы составил более полумиллиона рублей.
По ходатайству следователя в отношении сообщников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Как стало известно ИА "Высота 102", коррупционная схема была выявлена в ИК-19 в Суровикино.
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