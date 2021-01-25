Главное

Волгоградское УФАС аннулировало полумиллиардную закупку на ремонт 24 дорог

Главное 25.01.2021 10:46
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25.01.2021 10:46


Полумиллиардный аукцион на ремонт дорог в Волжском в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отменен из-за нарушений. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Волгоградском УФАС России.
В антимонопольное ведомство с жалобами на действия заказчика - комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского - обратились ООО "Универсал" (Волгоградская область), ООО "Аверс" (Волгоград) и МБУ "Северное" (Волгоград). Всего в перечне работ было перечислено 24 дорожных объекта. Начальная стоимость закупки составляла 503,3 миллиона рублей.    
Доводы всех жалоб сводились к необоснованному, по мнению заявителей, отказу им аукционной комиссией в допуске к участию в аукционе по причине непредставления ими в составе заявок конкретных показателей ряда товаров (светофоров).
В ходе рассмотрения указанных жалоб установлено, что в результате внесения заказчиком изменений в аукционную документацию, необходимость внесения которых заказчик не обосновал с учётом уже имеющейся в документации информации, участники закупки были введены в заблуждение относительно правильности заполнения заявок на участие в аукционе, в результате чего трое участников из шести не были допущены аукционной комиссией к участию в аукционе, а снижение цены по итогам проведения торгов стало минимальным (всего 0,5% от начальной стоимости).
Кроме того, установлено, что при исполнении контракта по результатам проведения указанной закупки будут выполняться, в том числе, работы, оказывающие влияние на безопасность автомобильных дорог. Например, установка новых светофоров и дорожных знаков, для выполнения которых участники должны обладать специальной правоспособностью – членством в саморегулируемой организации в сфере строительства (СРО). Отмечается, что аукционная документация должна содержать обязательное требование к участникам о наличии такого членства и представлении ими в составе заявок на участие в аукционе соответствующих документов, подтверждающих это членство. Однако в данном случае аукционная документация не содержала указанных обязательных требований к участникам.
"Поскольку в данном случае действия аукционной комиссии были обусловлены неправомерными действиями заказчика при внесении им изменений в аукционную документацию, жалобы признаны необоснованными. Однако установленные обстоятельства размещения закупки и выявленные при этом нарушения свидетельствуют о том, что документация заказчиком подготовлена плохо, изначально содержала критические изъяны и требует основательной доработки, поэтому нами выдано предписание об аннулировании данной закупки целиком. Кроме того, в отношении должностного лица заказчика, виновного в утверждении такой документации, будет решаться вопрос о привлечении его к административной ответственности", - прокомментировал ситуацию руководитель УФАС и председатель комиссии по рассмотрению указанных жалоб Роман Лучников.

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