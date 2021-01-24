Передача школьных столовых Волгограда в концессию может произойти при активных финансовых вливаниях из бюджета. Предполагаемый предельный размер компенсации частной фирме из казны за 20 лет составит 8,3 млрд рублей. И это при том, что сама компания готова заплатить максимум 390 млн. Детали будущего соглашения с инвестором схематично прописаны в пакете документов, которые поступили в городскую думу. Текст проекта решения ИА "Высота 102" получило в представительном собрании. Согласятся ли мэрия и народные избранники на такие условия - станет известно уже скоро.

Напомним, несколько дней назад городские депутаты получили из мэрии проект о рассмотрении предложения о передаче школьных пищеблоков в концессию. С такой инициативой выступило ООО "Школьное кафе", учредителем которого является один из операторов школьного питания в пяти районах Волгограда (ООО «Виво Маркет»). Компания хочет направить за первые два года реализации проекта на модернизацию пищеблоков 22 школ минимум 248 млн рублей, в последующие 16 лет - еще 52 млн, которые пойдут на замену устаревшего оборудования. Максимум фирма готова потратить 390 млн рублей.

Реализация соглашения, как отмечено в пояснительной записке к проекту решения, предполагается за счет доходов "Школьного кафе" и привлечения фирмой кредитов. К слову, объем собственных вложений компании должен составить не менее 5% от общего объема. То есть, теоретически 95% инвестиций могут быть оформлены в заем.

Предполагаемый концессионер не отрицает, что рассчитывает на мощную финансовую помощь со стороны власти. Так, 6,3 млрд рублей, которые теоретически может получить ООО из бюджета, приходятся на расходы по питанию детей-льготников, которые и сейчас несет администрация. Еще 583 млн рублей из бюджета концессионеру могут перечислить для погашения расходов на оплату коммунальных услуг, за исключением тепла.

В проекте соглашения прописано еще два вида платежа, которые при определенных условиях должна будет взять на себя администрация города в целях снижения предпринимательских рисков концессионера. К примеру, денежная "подушка безопасности" предусмотрена при недостижении концессионером минимального объема выручки, который пропишут в соглашении. В этом случае мэрия возьмет на себя оплату эксплуатационных расходов компании. Отметим, что максимально возможная сумма данных выплат за 20 лет составит до 1,4 млрд рублей (!), но не больше.

"На самом деле, - пояснил редакции собственный источник в администрации, - указать данную сумму в качестве ограничителя необходимо в соответствии с требованиями законодательства. Но никто в здравом уме такие деньги инвестору не отдаст. Соглашение содержит четкое условие, в соответствии с которым концедент - то есть администрация - в любой момент может расторгнуть соглашение, выплатив компании остаток от инвестиций, который он не успел вернуть в ходе текущей деятельности - то есть, сумму менее 300 млн рублей".

Подстрахует бизнес-структуру мэрия (если вместе с депутатами согласится на предложенный вариант сотрудничества) и в случае новой волны пандемии. Простым смертным коммерсантам такое и не снилось, но , по версии "Школьного питания", "при введении ограничений, препятствующих работе" власти обязаны покрыть концессионеру "непредвиденные расходы". Вероятно, под такой пункт и подпадает ситуация с коронавирусом. Данная компенсация может выплачиваться ежемесячно в течение максимум одного года. Предельная денежная сумма, которую концессионер ждет от чиновников при форс-мажоре - 132 млн рублей. Эти деньги фирма увидит, как подчеркивается в проекте, "исключительно при возникновении обстоятельств, предусмотренных соглашением". Что касается инвестора, то для него дополнительным бременем может стать концессионная плата в бюджет в размере 0,1% от годовой выручки, если она будет не меньше установленной в соглашении минималки.

Источником возврата инвестиций, как отмечено в документах, является "доход от деятельности, предусмотренной концессионным соглашением". Плюс ко всему, потенциальный инвестор считает, что на помощь ему снова должен прийти орган местного самоуправления, который внесет инвестиционный платеж "за частичную компенсацию расходов на реконструкцию пищеблоков" в сумме 46 млн рублей.

На вопрос о целесообразности ремонта школьных столовых и закупки оборудования за счет концессионера попытались ответить в управлении экономического развития и инвестиций аппарата администрации города. Основной проблемой в Волгограде, как признает ведомство, является изношенность оборудования школьных пищеблоков. У мэрии, правда, есть и собственные планы отремонтировать столовые и заменить старое оборудование на новое в 124 школах. На эти цели, правда только в 2024 году, может быть потрачено 385 млн рублей. Реализовать планы в более короткий срок, как подчеркивается в думском проекте, возможно только при условии привлечения внебюджетных средств.

"Модернизация позволит за счет внедрения современных технологий увеличить размеры столовых при сокращении площади пищеблоков. Это решит вопрос организации питания одновременно для большого количества учащихся", - написано в проекте решения городской думы. Посещаемость детьми школьных столовых в Волгограде, действительно, возросла, поскольку с 1 сентября прошлого года в соответствии с поручением Президента РФ не только первоклашки, а ученики всех младших классов получают бесплатное горячее питание.

В настоящее время 22 школы, которые могут попасть в концессионный эксперимент, посещает почти 22 тысячи детей. Из них горячее питание получают 14,4 тысячи человек, включая льготников (11,5 тысячи). Реализация соглашения, как полагают разработчики документа, позволит увеличить этот показатель через два года до 19,7 тысячи человек, что составит 90% учеников, посещающих школы.

Образовательные учреждения, на которые у "Школьного кафе" есть далеко идущие планы, расположены в Красноармейском, Ворошиловском, Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Дзержинском районах. "Школьное кафе" планирует провести реконструкцию пищеблоков, модернизировать оборудование и линии раздачи еды с организацией шведского стола, обновить инженерные коммуникации, провести ремонт кровель, заменить окна, а также провести реконструкцию залов с целью увеличения посадочных мест, заменить мебель и посуду.

В случае согласования проекта концессионного соглашения мэрия должна будет провести торги для принятия заявок на участие в конкурсной процедуре отбора концессионера. Если заявок не будет, то соглашение заключат со "Школьным кафе".



