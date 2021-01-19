COVID-ситуация в Волгоградской области "заморозилась"

Здравоохранение 19.01.2021 12:46
0
19.01.2021 12:46
255 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Волгоградской области за минувшие сутки, скончались 4 человека. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные правительственного сайта стопкоронавирус.рф, всего в регионе выявлено 40,4 тысячи случаев заболевания COVID-19. Скончались 547 человек. Переболели вирусом 38,4 тысячи человек, из которых 243 - были выписаны из инфекционных стационаров за последние сутки.
Отметим, что ожидаемого всплеска заболеваемости в январе, судя по официальным данным, пока не зафиксировано. Вторую неделю подряд в регионе ежесуточно выявляют примерно 255-265 новых случаев.
Реклама
Поликлиника и скорая не спасли: больные COVID-19 волгоградцы боролись за жизнь до последнего16.01.2021 14:48
Здравоохранение 16.01.2021 14:48
В Волгограде не хватает доноров антиковидной плазмы16.01.2021 13:54
Здравоохранение 16.01.2021 13:54
Без надежды: в Волгоградской области коронавирус не перестает убивать16.01.2021 11:46
Здравоохранение 16.01.2021 11:46
Взрывного роста заражений COVID-19 в Волгоградской области пока не видно15.01.2021 11:53
Здравоохранение 15.01.2021 11:53
Терпеть еще долго: коронавирус в Волгоградской области не сдается14.01.2021 12:11
Здравоохранение 14.01.2021 12:11
СОГАЗ-Мед участвует в Федеральном проекте «Старшее поколение» для реализации интересов пожилых граждан13.01.2021 12:58
Здравоохранение 13.01.2021 12:58
Заката не видно: коронавирус не отпускает Волгоградскую область13.01.2021 11:43
Здравоохранение 13.01.2021 11:43
«Идет же массовая вакцинация»: в федеральных клиниках не будут требовать тесты на коронавирус от волгоградцев перед плановым лечением12.01.2021 15:53
Здравоохранение 12.01.2021 15:53
Переболевших коронавирусом волгоградцев пообещали поднять на ноги по спецметодикам12.01.2021 15:25
Здравоохранение 12.01.2021 15:25
Облздрав оценил последствия новогодних гуляний волгоградцев12.01.2021 13:42
Здравоохранение 12.01.2021 13:42
Шесть человек с COVID-19 скончались в Волгоградской области12.01.2021 12:17
Здравоохранение 12.01.2021 12:17
Вирус убил еще шестерых жителей Волгоградской области11.01.2021 11:59
Здравоохранение 11.01.2021 11:59
Опять пять: в Волгоградской области стремительно растет число жертв коронавируса10.01.2021 11:56
Здравоохранение 10.01.2021 11:56
Способ заражения двух жертв COVID-19 в Волгоградской области остался секретом06.01.2021 17:28
Здравоохранение 06.01.2021 17:28
От смертельного удара коронавируса погибли пятеро жителей Волгоградской области06.01.2021 11:36
Здравоохранение 06.01.2021 11:36
Реклама