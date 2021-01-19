COVID-ситуация в Волгоградской области "заморозилась"





255 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Волгоградской области за минувшие сутки, скончались 4 человека. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные правительственного сайта стопкоронавирус.рф, всего в регионе выявлено 40,4 тысячи случаев заболевания COVID-19. Скончались 547 человек. Переболели вирусом 38,4 тысячи человек, из которых 243 - были выписаны из инфекционных стационаров за последние сутки.

Отметим, что ожидаемого всплеска заболеваемости в январе, судя по официальным данным, пока не зафиксировано. Вторую неделю подряд в регионе ежесуточно выявляют примерно 255-265 новых случаев.



