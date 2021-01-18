Расследования 18.01.2021 16:37
0
18.01.2021 16:37
Задержаны начальник теплового района и главный инженер ООО "Волжские тепловые сети" по подозрению в причастности к коммунальному ЧП, в результате которого в образовавшуюся яму с кипятком упали люди. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в СУ СКР по Волгоградской области.
Напомним, что крупная коммунальная авария произошла 3 января текущего года в Волжском. Из-за порыва тепломагистрали произошел подмыв грунта и обрушение асфальта, в результате в яму с кипятком упали двое мужчин 65 и 75 лет. Позже они скончались с больнице. Пострадали также два человека, в их числе спасатель МЧС, который помогал людям выбраться из ямы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
В настоящее время установлено, что тепловая магистраль, где произошло ЧП, введена в эксплуатацию 36 лет назад. Капитальный ремонт трубопровода произведен в 2003 году, а срок его службы истекает в 2023 году. По поручению следователя организовано лабораторное исследование изъятых с места аварии фрагментов металлических трубы и гильзы. Специалисты пришли к выводу, что причиной прорыва стал полный коррозийный износ.
Анализ изъятой в рамках расследования технической документации показал, что магистральные трубопроводы центральной системы горячего водоснабжения находятся в собственности коммерческой организации и разделены на два тепловых района, на начальников которых возложена ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию. Общее руководство системой производственного контроля возложено на главного инженера хозяйствующей организации. Проверка действий указанных работников с учетом закрепленных за ними обязанностей показала, что начальник теплового района и главный инженер не предпринимали мер по поддержанию трубопровода в технически исправном состоянии, а также по выявлению и устранению образовавшихся повреждений, в том числе коррозии. Именно это привело в дальнейшем к непоправимым последствиям.
На основании установленных в рамках расследования обстоятельств следователями принято решение о задержании причастных к трагическим событиям работников. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Реклама
Главному судебному приставу Волгоградской области предъявлено обвинение18.01.2021 17:15
Расследования 18.01.2021 17:15
В Волгограде серийного автоугонщика с ветерком прокатят до колонии18.01.2021 16:01
Расследования 18.01.2021 16:01
Экс-мэр Волжского признала вину в ДТП с двумя погибшими подругами18.01.2021 15:35
Расследования 18.01.2021 15:35
В Волгограде слесарю-газовику грозит 6 лет тюрьмы за смертельное ЧП в квартире15.01.2021 12:23
Расследования 15.01.2021 12:23
Сидеть до конца жизни: в Волгограде вынесли суровый приговор убийце полицейского (ВИДЕО)14.01.2021 14:58
Расследования 14.01.2021 14:58
В Волгограде оглашают приговор убийце полицейского (ВИДЕО)14.01.2021 14:25
Расследования 14.01.2021 14:25
Гособвинение просит посадить пожизненно убийцу полицейского в Волгограде13.01.2021 17:53
Расследования 13.01.2021 17:53
Под Волгоградом экс-полицейский с подругой обогатились за счет гастарбайтеров13.01.2021 17:40
Расследования 13.01.2021 17:40
В Волгоградской области нарколог неудачно «отрезвил» чужого сынка за рулем13.01.2021 11:24
Расследования 13.01.2021 11:24
До десяти лет: смерть второго пенсионера «утяжелила» дело о коммунальной аварии в Волжском12.01.2021 19:33
Расследования 12.01.2021 19:33
В райсуде Волгограда отказались рассматривать уголовное дело экс-судьи Добрыниной12.01.2021 12:30
Расследования 12.01.2021 12:30
В Волгограде пропавшего два дня назад школьника нашли в "Макдоналдсе"11.01.2021 20:42
Расследования 11.01.2021 20:42
В Волгограде раскрыли кровавое убийство с железным алиби преступника11.01.2021 14:08
Расследования 11.01.2021 14:08
Обнуленный счет и эффектный захват: волжанин неудачно выпил с незнакомцем в баре (ВИДЕО)11.01.2021 13:44
Расследования 11.01.2021 13:44
Нарастить и развернуть: губернатор Волгоградской области заявил о готовности региона принять новый удар коронавируса11.01.2021 12:56
Расследования 11.01.2021 12:56
Реклама