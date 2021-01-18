



Задержаны начальник теплового района и главный инженер ООО "Волжские тепловые сети" по подозрению в причастности к коммунальному ЧП, в результате которого в образовавшуюся яму с кипятком упали люди. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в СУ СКР по Волгоградской области.

Напомним, что крупная коммунальная авария произошла 3 января текущего года в Волжском. Из-за порыва тепломагистрали произошел подмыв грунта и обрушение асфальта, в результате в яму с кипятком упали двое мужчин 65 и 75 лет. Позже они скончались с больнице. Пострадали также два человека, в их числе спасатель МЧС, который помогал людям выбраться из ямы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время установлено, что тепловая магистраль, где произошло ЧП, введена в эксплуатацию 36 лет назад. Капитальный ремонт трубопровода произведен в 2003 году, а срок его службы истекает в 2023 году. По поручению следователя организовано лабораторное исследование изъятых с места аварии фрагментов металлических трубы и гильзы. Специалисты пришли к выводу, что причиной прорыва стал полный коррозийный износ.

Анализ изъятой в рамках расследования технической документации показал, что магистральные трубопроводы центральной системы горячего водоснабжения находятся в собственности коммерческой организации и разделены на два тепловых района, на начальников которых возложена ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию. Общее руководство системой производственного контроля возложено на главного инженера хозяйствующей организации. Проверка действий указанных работников с учетом закрепленных за ними обязанностей показала, что начальник теплового района и главный инженер не предпринимали мер по поддержанию трубопровода в технически исправном состоянии, а также по выявлению и устранению образовавшихся повреждений, в том числе коррозии. Именно это привело в дальнейшем к непоправимым последствиям.

На основании установленных в рамках расследования обстоятельств следователями принято решение о задержании причастных к трагическим событиям работников. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.



