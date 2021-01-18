В Волгограде серийного автоугонщика с ветерком прокатят до колонии

Расследования 18.01.2021 16:01
0
18.01.2021 16:01
В Волгограде профессиональный автоугонщик осужден на пять лет колонии общего режима. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 27-летнего преступника и его подельников интересовали исключительно свежие иномарки.
В мае 2019 года участники ОПГ попытались похитить в разных районах Волгограда восемь машин суммарной стоимостью свыше 5,7 млн рублей. Три из них они в итоге угнали, в остальных пяти случаях воры не смогли вскрыть замки и запустить двигатели. Украденные легковушки, в которых оперативно менялись госномера, преступники впоследствии по поддельным документам продавали в другие регионы России.
Ранее подсудимый уже имел опыт автокраж. Так, в апреле 2019 года еще до вступления в организованную преступную группу вместе с приятелем он совершал попытку угнать три иномарки, одной из которых в итоге завладел.
Фигурант дела полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела в отношении остальных обвиняемых продолжается.
Реклама
Главному судебному приставу Волгоградской области предъявлено обвинение18.01.2021 17:15
Расследования 18.01.2021 17:15
Задержаны двое коммунальщиков по делу о гибели людей в яме с кипятком под Волгоградом18.01.2021 16:37
Расследования 18.01.2021 16:37
Экс-мэр Волжского признала вину в ДТП с двумя погибшими подругами18.01.2021 15:35
Расследования 18.01.2021 15:35
В Волгограде слесарю-газовику грозит 6 лет тюрьмы за смертельное ЧП в квартире15.01.2021 12:23
Расследования 15.01.2021 12:23
Сидеть до конца жизни: в Волгограде вынесли суровый приговор убийце полицейского (ВИДЕО)14.01.2021 14:58
Расследования 14.01.2021 14:58
В Волгограде оглашают приговор убийце полицейского (ВИДЕО)14.01.2021 14:25
Расследования 14.01.2021 14:25
Гособвинение просит посадить пожизненно убийцу полицейского в Волгограде13.01.2021 17:53
Расследования 13.01.2021 17:53
Под Волгоградом экс-полицейский с подругой обогатились за счет гастарбайтеров13.01.2021 17:40
Расследования 13.01.2021 17:40
В Волгоградской области нарколог неудачно «отрезвил» чужого сынка за рулем13.01.2021 11:24
Расследования 13.01.2021 11:24
До десяти лет: смерть второго пенсионера «утяжелила» дело о коммунальной аварии в Волжском12.01.2021 19:33
Расследования 12.01.2021 19:33
В райсуде Волгограда отказались рассматривать уголовное дело экс-судьи Добрыниной12.01.2021 12:30
Расследования 12.01.2021 12:30
В Волгограде пропавшего два дня назад школьника нашли в "Макдоналдсе"11.01.2021 20:42
Расследования 11.01.2021 20:42
В Волгограде раскрыли кровавое убийство с железным алиби преступника11.01.2021 14:08
Расследования 11.01.2021 14:08
Обнуленный счет и эффектный захват: волжанин неудачно выпил с незнакомцем в баре (ВИДЕО)11.01.2021 13:44
Расследования 11.01.2021 13:44
Нарастить и развернуть: губернатор Волгоградской области заявил о готовности региона принять новый удар коронавируса11.01.2021 12:56
Расследования 11.01.2021 12:56
Реклама