Расследования

В Волгограде серийного автоугонщика с ветерком прокатят до колонии

Расследования 18.01.2021 16:01
0
18.01.2021 16:01


В Волгограде профессиональный автоугонщик осужден на пять лет колонии общего режима. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 27-летнего преступника и его подельников интересовали исключительно свежие иномарки.
В мае 2019 года участники ОПГ попытались похитить в разных районах Волгограда восемь машин суммарной стоимостью свыше 5,7 млн рублей. Три из них они в итоге угнали, в остальных пяти случаях воры не смогли вскрыть замки и запустить двигатели. Украденные легковушки, в которых оперативно менялись  госномера, преступники впоследствии по поддельным документам продавали в другие регионы России.
Ранее подсудимый уже имел опыт автокраж. Так, в апреле 2019 года еще до вступления в организованную преступную группу вместе с приятелем он совершал попытку угнать три иномарки, одной из которых в итоге завладел.
Фигурант дела полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела в отношении остальных обвиняемых продолжается.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Расследования
18.01.2021 17:15
Расследования 18.01.2021 17:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2021 16:37
Расследования 18.01.2021 16:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2021 15:35
Расследования 18.01.2021 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2021 12:23
Расследования 15.01.2021 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
14.01.2021 14:58
Расследования 14.01.2021 14:58
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
14.01.2021 14:25
Расследования 14.01.2021 14:25
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
13.01.2021 17:53
Расследования 13.01.2021 17:53
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
13.01.2021 17:40
Расследования 13.01.2021 17:40
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
13.01.2021 11:24
Расследования 13.01.2021 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
12.01.2021 19:33
Расследования 12.01.2021 19:33
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
12.01.2021 12:30
Расследования 12.01.2021 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
11.01.2021 20:42
Расследования 11.01.2021 20:42
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
11.01.2021 14:08
Расследования 11.01.2021 14:08
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
11.01.2021 13:44
Расследования 11.01.2021 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
11.01.2021 12:56
Расследования 11.01.2021 12:56
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:34
"В окопах не мёрз, а дома замерзает": в Волгограде инвалид войны неделю сражается с УК за теплоСмотреть фотографии
17:15
Главному судебному приставу Волгоградской области предъявлено обвинениеСмотреть фотографии
16:57
Кому в купель вход воспрещен?: в волгоградском Роспотребнадзоре пояснили, почему разрешили Крещенские нырянияСмотреть фотографии
16:37
Задержаны двое коммунальщиков по делу о гибели людей в яме с кипятком под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:09
«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населенияСмотреть фотографии
16:01
В Волгограде серийного автоугонщика с ветерком прокатят до колонииСмотреть фотографии
15:40
На ледяных горках под Волгоградом покалечились двое детейСмотреть фотографии
15:35
Экс-мэр Волжского признала вину в ДТП с двумя погибшими подругамиСмотреть фотографии
14:22
Сбербанк зафиксировал в 2020 году рост объема средств на счетах клиентовСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцам назвали телефоны для жалоб на непроходимые дворыСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде от коронавируса скончался первый тренер Елены ИсинбаевойСмотреть фотографии
13:29
Пробки рассосались: в Волгограде спецтехника продолжает очистку дорогСмотреть фотографии
13:21
На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в прошлом годуСмотреть фотографии
13:04
В Волгоградской области приключения косули закончились вызовом МЧС (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Застройщик заплатит волгоградке четверть миллиона рублей за испорченное новосельеСмотреть фотографии
12:20
Волгоградцев развели на деньги из-за котят и кутятСмотреть фотографии
12:11
ВТБ увеличивает лимиты на переводы через СБПСмотреть фотографии
12:04
В Волгоградской области первый замгубернатора проконтролирует массовую вакцинацию от коронавирусаСмотреть фотографии
12:03
Коронавирус чуть ослабил хватку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:34
Санитарно-промышленная лаборатория Волгоградского алюминиевого завода РУСАЛа прошла аккредитацию онлайнСмотреть фотографии
11:10
Детсад под Волгоградом выплатит 110 тысяч рублей за падение малышаСмотреть фотографии
10:57
Вылетел на встречку: в Волгограде такси протаранило автобусСмотреть фотографии
10:39
Шесть человек отравились угарным газом под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:17
Закрутилась, как юла: в Волгограде массовое ДТП с троллейбусом попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Фуры остановили на подъездах к Волгограду из-за непогодыСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде из-за ДТП поменялось движение троллейбусовСмотреть фотографии
08:09
Второй сильный снегопад накрывает Волгоград и сковывает 10-балльными пробкамиСмотреть фотографии
22:18
В Москве задержали прилетевшего из Германии Алексея НавальногоСмотреть фотографии
20:26
Вся правда о безработице: 187 предприятий Волгоградской области готовятся к сокращению персоналаСмотреть фотографии
17:49
На Волгоград надвигается новый снегопадСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 