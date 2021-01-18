В Волгограде серийного автоугонщика с ветерком прокатят до колонии





В Волгограде профессиональный автоугонщик осужден на пять лет колонии общего режима. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 27-летнего преступника и его подельников интересовали исключительно свежие иномарки.

В мае 2019 года участники ОПГ попытались похитить в разных районах Волгограда восемь машин суммарной стоимостью свыше 5,7 млн рублей. Три из них они в итоге угнали, в остальных пяти случаях воры не смогли вскрыть замки и запустить двигатели. Украденные легковушки, в которых оперативно менялись госномера, преступники впоследствии по поддельным документам продавали в другие регионы России.

Ранее подсудимый уже имел опыт автокраж. Так, в апреле 2019 года еще до вступления в организованную преступную группу вместе с приятелем он совершал попытку угнать три иномарки, одной из которых в итоге завладел.

Фигурант дела полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела в отношении остальных обвиняемых продолжается.



