ВТБ увеличивает лимиты на переводы через СБП





С 18 января ВТБ увеличивает максимальную сумму разового перевода через Систему быстрых платежей для своих клиентов в три раза — до 150 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, ежемесячный лимит вырос почти в семь раз — до 2 млн рублей. Ранее эти суммы составляли 50 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

«Клиенты ВТБ все активнее пользуются Системой быстрых платежей — ежемесячно они совершают свыше 6,3 млн переводов на сумму более 38 млрд рублей. В декабре транзакции через СБП составили уже треть от общего числа переводов в банке. Для дополнительного удобства и выгоды от использования сервиса для наших клиентов мы решили увеличить лимиты на переводы через СБП в три раза. В перспективе не исключаем возможности полной отмены разового лимита по переводам», — заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

ВТБ также увеличил максимальную сумму разового перевода с карты на карту в другие страны. Теперь она составляет 150 тысяч рублей вместо 100 тысяч. В настоящее время пользователи ВТБ Онлайн могут отправлять деньги на карты банков более 100 стран СНГ и дальнего зарубежья. Лидерами по количеству переводов являются Украина, Казахстан, Беларусь, Армения, Азербайджан и Молдова.

Новые условия по переводу крупных сумм в ВТБ Онлайн доступны розничным клиентам массового сегмента, а также клиентам «Привилегии» и «Прайма».

Напомним, ВТБ запустил полностью новый мобильный банк в ноябре 2020 года. ВТБ Онлайн стал работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Полностью обновился дизайн приложения и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс. В декабре клиентам была представлена и обновленная web-версия приложения. К концу 2022 года банк планирует увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн в 1,5 раза – до 15 млн клиентов.