Борьба с коррупцией

Аудиторы КСП Волгоградской области пришли в расстройство из-за плохого благоустройства

Борьба с коррупцией 16.01.2021 16:30
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16.01.2021 16:30


Многочисленные нарушения выявили аудиторы КСП Волгоградской области, проверив выполнение муниципалитетами госпрограммы «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Как сообщили ИА «Высота 102» в контрольном органе, ревизоры  проинспектировали создание парков, бульваров и зон отдыха в 105 муниципальных образованиях (всего 179 объектов) и пришли к выводу, что по 29 адресам были проведены некачественные работы.  Системными нарушениями, установленными проверками в 2020 году, явились необоснованные расходы на благоустройство 30 общественных территорий (16,8% от проверенных объектов) в сумме 6,5 млн рублей, которые были допущены в 24 муниципальных образованиях. Основными причинами нарушений стали увеличение стоимости работ в связи с применением завышенных и дублирующих расценок, а также завышение объемов работ в сметной документации. 
«Данная ситуация является следствием отсутствия проверки сметной стоимости работ по благоустройству на уровне областных структур и надлежащего контроля со стороны муниципальных заказчиков. Также необоснованные расходы допущены вследствие приемки и оплаты фактически не выполненных работ и работ, не соответствующих дизайн-проекту и заключенным контрактам», - говорится в выводах КСП.
Кроме того, чиновники не выполнили ранее выданные рекомендации аудиторов взять на особый контроль организации, неоднократно допускавшие нарушение условий контрактов при выполнении работ по благоустройству в прошлых годах. Однако  две подрядные организации, отмеченные ранее КСП  как «недобросовестные», и в 2019 году допустили случаи сдачи заказчикам фактически невыполненных, некачественных работ и работ с завышенной стоимостью. Речь идет об ООО «Олимпстрой», которое благоустраивали территории в семи сельских поселениях,  и  об индивидуальном предпринимателе Леонтьеве А.Н., работавшем в одном населенном пункте.
Аудиторы также зафиксировали гибель высаженных деревьев и кустарников на 15 общественных территориях из-за отсутствия полива. 
Случаи хищения и вандализма установлены на 6 дворовых территориях Волгограда и на 6 общественных территориях Камышина, Фролово, Серафимовича, Ленинска, в Ильменском сельском поселении Руднянского  района и в Черкесовском сельском поселении Новоаннинского  района. 
По результатам проверки КСП в декабре 2020 года было направлено представление комитету жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области. Чиновников администрации области обязали провести работу с муниципалитетами, где погибли зеленые насаждения, с целью восстановления посадок за счет местных бюджетов с учетом обеспечения их полива. Также комитет должен усилить контроль за проведением работ по благоустройству и отчетностью муниципалитетов. Аудиторы, кроме того, предложили проводить проверку смет на создание зон отдыха совместно с ГАУ «Управление государственной экспертизы проектами». 
Надо сказать, некоторые муниципалитеты уже отреагировали на замечания КСП. Так, подрядчики или устранили недостатки, или вернули деньги в бюджеты поселений. Однако далеко не все муниципалитеты провели "работу над ошибками". 

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