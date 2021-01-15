Политика

Строитель и борец с коррупцией возглавили два комитета в администрации Волгоградской области

Политика 15.01.2021 15:49
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15.01.2021 15:49


Сегодня стали известны фамилии новых руководителей инспекции государственного строительного надзора региона и комитета по развитию туризма Волгоградской области. Как стало известно ИА "Высота 102", госстройинспекцию возглавит Евгений Панкин, а комитетом по развитию туризма будет руководить Владимир Попков. Оба пока являются временно исполняющими обязанности руководителей, так как им предстоит пройти еще так называемый кадровый фильтр. Предложения по новым кадровым назначениям уже направлены в "Единую Россию", а также в профильные комитеты регионального заксобрания.
Про Евгения Панкина известно, что до последнего времени он занимал должность руководителя ГКУ ВО "Управление капитального строительства". Длительное время проработал в строительной отрасли, а также в сфере производства строительных материалов, в том числе на руководящих должностях в стройкомпаниях. 
Личность Владимира Попкова хороша знакома общественности. Ранее он работал в должности председателя комитета культуры, был заместителем губернатора, а до последнего времени возглавлял недавно созданное управление по противодействию коррупции аппарата губернатора Волгоградской области. Правда, в этой должности он проработал совсем немного. 
Напомним, что кресла руководителей комитета по развитию туризма и инспекции государственного строительного надзора стали вакантными в начале недели. Бывшие руководители Светлана Матова и Александр Сторожук уволились по собственному желанию.

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