Путин подписал закон о повышении НДС с 2026 года: что изменится





Президент России Владимир Путин 28 ноября подписал федеральный закон о повышении основной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступит в силу с 1 января 2026 года.

Разбираемся, какие последствия следует ожидать от нововведений. Коротко.

Что останется без изменений

Закон сохраняет льготную 10-процентную ставку НДС для широкого перечня социально значимых товаров. В него по-прежнему входят:

Основные продукты питания;

Лекарства и медицинские изделия;

Товары для детей;

Книжная продукция и периодические печатные издания;

Племенной скот.

Что подорожает

Повышение основной ставки НДС до 22% затронет все товары и услуги, не входящие в льготный перечень. Это означает потенциальный рост цен на технику, электронику, одежду, автомобили, услуги связи и многие другие категории.

Кроме того, с 2026 года подорожают молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира (так называемые «продукты-аналоги»). Они будут переведены из льготной категории с 10% на общую ставку НДС в 22%.

Поддержка для бизнеса

Для малого и среднего предпринимательства введены смягчающие нормы. Для компаний, которые впервые перейдут на НДС в 2026 году, установят мораторий на привлечение к ответственности за нарушения, допущенные в этот период. Также им предоставят право однократно отказаться от применения пониженных ставок, чтобы исправить возможные ошибки в расчетах.

От НДС также освободят операции по передаче недвижимости, изымаемой для государственных нужд, и доходы организаций, исполняющих функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Повышение НДС окажет комплексное влияние на экономику Волгоградской области. С одной стороны, оно может привести к общему росту потребительских цен. С другой, меры поддержки малого бизнеса помогут местным предпринимателям адаптироваться к новым фискальным условиям. Особенно актуально это для аграрного сектора и розничной торговли, являющихся значимыми для Волгоградской области.

Жителям региона при планировании крупных покупок, не подпадающих под льготы, эксперты рекомендуют учитывать возможное изменение цен в следующем году.