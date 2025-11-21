Политика

Бочаров поддержал переизбрание Блошкина председателем облсовета ветеранов

Политика 21.11.2025 14:13
0
21.11.2025 14:13


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на IX отчетно-выборной конференции Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов поддержал кандидатуру нового председателя. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, главой совета вновь стал Александр Блошкин. 

— Несмотря на все трудности, вызовы и угрозы, в Волгоградской области продолжается плановая реализация проектов развития, 10-летней программы развития города-героя Волгограда, программ развития муниципальных образований. Александр Иванович Блошкин в современных непростых условиях эффективно реализует стоящие перед ним задачи — задачи, стоящие перед Волгоградской областной Думой и нашей ветеранской организацией, — подчеркнул глава региона. 

Предложение губернатора было поддержано единогласно — Александр Блошкин продолжит возглавлять областной совет ветеранов.

Напомним, Александр Блошкин возглавляет областной совет ветеранов с ноября 2020 года.

Фото: администрация Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
21.11.2025 14:13
Политика 21.11.2025 14:13
Комментарии

0
Далее
Политика
18.11.2025 14:45
Политика 18.11.2025 14:45
Комментарии

0
Далее
Политика
11.11.2025 13:07
Политика 11.11.2025 13:07
Комментарии

0
Далее
Политика
20.10.2025 16:13
Политика 20.10.2025 16:13
Комментарии

0
Далее
Политика
16.10.2025 18:02
Политика 16.10.2025 18:02
Комментарии

0
Далее
Политика
16.10.2025 12:08
Политика 16.10.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Политика
06.10.2025 20:21
Политика 06.10.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Политика
06.10.2025 18:15
Политика 06.10.2025 18:15
Комментарии

0
Далее
Политика
02.10.2025 19:06
Политика 02.10.2025 19:06
Комментарии

0
Далее
Политика
02.10.2025 15:54
Политика 02.10.2025 15:54
Комментарии

0
Далее
Политика
02.10.2025 15:30
Политика 02.10.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Политика
01.10.2025 15:36
Политика 01.10.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Политика
29.09.2025 08:43
Политика 29.09.2025 08:43
Комментарии

0
Далее
Политика
24.09.2025 08:52
Политика 24.09.2025 08:52
Комментарии

0
Далее
Политика
23.09.2025 14:35
Политика 23.09.2025 14:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:10
В центре Волгограда откопали авиабомбуСмотреть фотографии
15:01
«Промедление может стоить жизни»: врач-инфекционист - о смертельной опасности готовой рыбы и домашних закрутокСмотреть фотографии
14:58
Встречаемся в цифровом офисе: «Ростелеком» открыл первое деловое пространство в формате шерингаСмотреть фотографии
14:49
С зажиточного афериста из Крыма взыскали похищенные у матери военного 2 млн рублейСмотреть фотографии
14:30
Руководитель УФНС Роман Иванов поздравляет с Днем работника налоговых органовСмотреть фотографии
14:13
Бочаров поддержал переизбрание Блошкина председателем облсовета ветерановСмотреть фотографии
13:26
В центре Волгограда иномарка сбила девушку на пешеходном переходеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга прилетят с задержкой в ВолгоградСмотреть фотографии
13:00
Волгоградская область стала популярным направлением для загородного отдыхаСмотреть фотографии
12:51
Сельской чиновнице за хищение 7 млн рублей дали отсрочку от колонии под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде сузили участок Третьей продольной из-за ремонта путепроводаСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области второй раз за сутки объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
11:59
На севере Волгограда на канализационных станциях обновили систему вентиляцииСмотреть фотографии
11:46
«Беда нагрянула в нашу семью»: в онкоцентре Москвы спасают 8-месячного волгоградца с острым лейкозомСмотреть фотографии
11:45
Росавиация 21 ноября второй раз закрыла небо над ВолгоградомСмотреть фотографии
11:31
Под Волгоградом двое молодцов попытались стащить трубы у ресурсоснабжающей организацииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
Минэнерго РФ подтвердило готовность «Волгоградоблэлектро» к зимеСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области вырастут пенсии и МРОТ с 1 январяСмотреть фотографии
10:34
Московская фирма «прогорела» на турбизнесе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:25
ПСБ представил первый публичный отчет об устойчивом развитииСмотреть фотографии
10:10
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 3-часового запретаСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области 19-летнюю отправили в СИЗО после смертельного ДТП в пьяном угареСмотреть фотографии
09:21
«Выпрыгнули, в чем были»: в Волгоградской области семья с ребенком осталась без всего после пожараСмотреть фотографии
08:57
ГИБДД предупредила об опасности на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:20
«Ротор» получил от ФНЛ более 8 млн призовыхСмотреть фотографии
08:16
Атаку ВСУ отбили в соседних с Волгоградской областяхСмотреть фотографии
07:50
Волгоградцы проспали 4-бальную магнитную бурюСмотреть фотографии
07:39
В Волгоградской области высадили почти 1 миллион деревьевСмотреть фотографии
07:05
Два самолета задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
06:49
В волгоградских ресторанах «прокрутились» 32 млрдСмотреть фотографии
 