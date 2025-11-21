Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на IX отчетно-выборной конференции Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов поддержал кандидатуру нового председателя. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, главой совета вновь стал Александр Блошкин.
— Несмотря на все трудности, вызовы и угрозы, в Волгоградской области продолжается плановая реализация проектов развития, 10-летней программы развития города-героя Волгограда, программ развития муниципальных образований. Александр Иванович Блошкин в современных непростых условиях эффективно реализует стоящие перед ним задачи — задачи, стоящие перед Волгоградской областной Думой и нашей ветеранской организацией, — подчеркнул глава региона.
Предложение губернатора было поддержано единогласно — Александр Блошкин продолжит возглавлять областной совет ветеранов.
Напомним, Александр Блошкин возглавляет областной совет ветеранов с ноября 2020 года.
Фото: администрация Волгоградской области