Солонин покинул пост главы Ольховского района Волгоградской области

Глава Ольховского района Волгоградской области Алексей Солонин покинул пост 4 декабря. Как сообщает ИА «Высота 102» депутаты Ольховской районной думы приняли решение удовлетворить его заявление.

По данным информагентства, Алексей Солонин прекращает полномочия руководителя района в связи с переходом на другое место работы. 

– Алексей Васильевич поблагодарил депутатов за совместную работу на благо  жителей Ольховского района. Временно исполняющим обязанности главы Ольховского муниципального района назначен заместитель главы администрации Ольховского муниципального района Владимир Никонов, – сообщили в муниципальной думе. 

Напомним, Алексей Солонин впервые возглавил район в 2018 году. Затем, в ноябре 2023 года, он был переизбран на новый срок. 

Фото: Алексей Солонин / t.me

