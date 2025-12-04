Солонин покинул пост главы Ольховского района Волгоградской области

Глава Ольховского района Волгоградской области Алексей Солонин покинул пост 4 декабря. Как сообщает ИА «Высота 102» депутаты Ольховской районной думы приняли решение удовлетворить его заявление.
По данным информагентства, Алексей Солонин прекращает полномочия руководителя района в связи с переходом на другое место работы.
– Алексей Васильевич поблагодарил депутатов за совместную работу на благо жителей Ольховского района. Временно исполняющим обязанности главы Ольховского муниципального района назначен заместитель главы администрации Ольховского муниципального района Владимир Никонов, – сообщили в муниципальной думе.
Напомним, Алексей Солонин впервые возглавил район в 2018 году. Затем, в ноябре 2023 года, он был переизбран на новый срок.
Фото: Алексей Солонин / t.me