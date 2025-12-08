Покинувший Ольховский район Солонин возглавил облкомветеринарии

Экс-глава Ольховского района Алексей Солонин перешел на работу в администрацию Волгоградской области. О новом кадровом назначении в обладмине сообщили сегодня, 8 декабря.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало об увольнении Алексея Солонина с поста главы дминистрации Ольховского района Волгоградской области. Тогда сообщалось, что руководивший муниципальным образованием с 2018 года чиновник написал заявление в связи с переходом на новое место работы. Однако, о том, куда именно переходит опытный руководитель, не сообщалось.

По данным пресс-службы волгоградского обладмина, Солонин утвержден в должности главы комитета ветеринарии Волгоградской области. Ранее с этого поста была уволена Галина Аликова.

– Алексей Солонин назначен на должность руководителя комитета ветеринарии Волгоградской области. Алексей Васильевич является кандидатом сельскохозяйственных наук. За плечами – большой опыт работы на предприятиях в сфере АПК, а также в органах исполнительной власти: прошел пусть от консультанта до руководящих должностей, – уточнили в обладмине сегодня.