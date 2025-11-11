Миронов предложил Мишустину удвоить фиксированную часть пенсий россиян





Депутат Государственной думы Сергей Миронов направил в адрес главы Правительства РФ Михаила Мишустина обращение с предложением вдвое увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии россиян. По его мнению, индексация могла бы повысить уровень доверия граждан к пенсионной системе.

Структура страховой пенсии в России складывается из двух компонентов – индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты. Как сообщает ИА «Высота 102», Сергей Миронов видит целесообразной индексацию фиксированной выплаты до 17,8 тысячи рублей (сейчас она составляет 8,9 тысячи).

– Изначально фиксированная выплата вводилась как гарантированный базовый компонент пенсии для обеспечения минимального уровня доходов пенсионеров. Но динамика цен, рост стоимости жизненно необходимых товаров и услуг привели к тому, что она перестала соответствовать реальным потребностям граждан, – убежден парламентарий. – Достаточно вспомнить, что величина прожиточного минимума пенсионера в нынешнем году составляет 15 250 рублей, а фиксированная выплата – менее 60% этой суммы.

Он также отметил, что для миллионов российских пенсионеров, выживающих лишь на пенсии и не имеющих других доходов, столь мизерная фиксированная часть выплат означает «существование на уровне черты бедности».

– Если же учесть, что многие товары первой необходимости и услуги дорожают быстрее общей инфляции, то со временем этот разрыв будет только увеличиваться. Решить проблему низких доходов пенсионеров отчасти можно за счёт увеличения фиксированной выплаты до 17,8 тысячи рублей, и мы надеемся на поддержку правительства в этом вопросе, – резюмировал депутат.