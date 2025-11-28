Эдуард Давыдовский покинул пост главы облкомказачества





В администрации Волгоградской области объявили об отставке главы очередного комитета. На этот раз, сообщает ИА «Высота 102», свой пост покидает председатель комитета по делам национальностей и казачества Эдуард Давыдовский.

В связи с чем руководивший облкомказачества чиновник покидает должность, в администрации Волгоградского региона не сообщают. На данном посту, напомним, Давыдовский проработал ровно четыре года – в должности он был утвержден 25 ноября 2021-го.

До назначения главой комитета администрации Волгоградской области Эдуард Давыдовский на протяжении восьми лет возглавлял Казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова. К слову, на чиновничий пост его кандидатура была одобрена атаманами пяти окружных обществ «Всевеликого войска Донского».

Единственное, что уточнили на сегодня в волгоградском обладмине, увольнение Эдуарда Давыдовского связано с его переходом на другую работу. Временно руководить комитетом будет его заместитель Алексей Бахтуров.