В Волгограде назначен новый глава облкомказачества

03.12.2025 15:39
В администрации Волгоградской области руководителем комитета по делам национальности и казачества назначен Алексей Мельниченко. 

В обладмине уточнили, что до недавнего времени Мельниченко работал в должности заместителя главы другого комитета - по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, где также руководил управлением внутренней политики.

Мельниченко прошел по карьерной лестнице длинный путь от консультанта в структуре профильного комитета до руководящей должности.

Новый глава облкомказачества также имеет опыт работы с молодежью и в образовательных учреждениях, в администрациях муниципальных образований. 

Напомним, что прежний руководитель комитета по делам национальности и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский ушел в отставку в конце ноября 2025 года. Сообщалось, что его увольнение связано с переходом на другую работу.

