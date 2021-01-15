Иностранцы продолжают массово покидать Россию через Волжский





Сегодня из Волжского отправляется второй в этом году поезд до Ташкента, который увезет иностранцев на свою родину. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, всего в январе назначено четыре состава до столицы Узбекистана. Поезда вывезут граждан этого государства, которые не могли покинуть Россию из-за введенных ограничений, связанных с коронавирусом.

Волжский стал хабом для переправки иностранцев на родину в сентябре прошлого года. Граждане этого государства приезжали в Волжский со всей России, чтобы сесть на поезд, который без остановок довозил их до столицы Узбекистана. За это время в Ташкент было отправлено несколько десятков поездов, однако до сих пор этот поезд крайне востребован у иностранцев, у которых нет другой возможности вернуться на родину.



