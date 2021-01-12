Здравоохранение

Облздрав оценил последствия новогодних гуляний волгоградцев

Здравоохранение 12.01.2021 13:42
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12.01.2021 13:42


Ситуация по заболеваемости COVID-19 и госпитализации зараженных жителей Волгоградской области остается стабильной. Как заявил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения области Николай Алимов, за новогодние праздники обстановка по сравнению с декабрем не изменилась.  Свободными в стационарах остаются 2819 мест или 34% от всего коечного фонда.
В настоящее время в медучреждениях находятся 5387 человек, в том числе с внебольничной пневмонией – 5030. В реанимации лежат 327 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 196 человек. 
За сутки выявлено 260 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе вирус нашли почти у 38,6 тысячи человек, из которых 519 скончались.

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