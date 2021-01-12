



Аукцион на оказание услуг по развитию и сопровождению автоматизированной системы «Ситуационный центр губернатора Волгоградской области» в 2021 году отменен. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, соответствующее решение принято заказчиком - ГБУ «Центр информационных технологий». О причинах отмены аукциона не сообщается. При этом никаких жалоб на проведение аукциона от потенциальных участников не поступало.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о выделении 48 миллионов рублей из бюджета региона на расширение технических возможностей ситуационного центра губернатора, а также на интегрирование с действующими информационными системами. Это, как следовало из технической документации, позволило бы охватить более широкий круг вопросов, по которым принимаются управленческие решения, в частности, оценить уровень социальной напряженности на основании обращения граждан, проанализировать аварийность в регионе, зафиксировать проблемы региональной медицины и т.д.

Напомним, ситуационный центр губернатора Волгоградской области был создан в 2018 году. На эти цели было потрачено около 40 миллионов рублей. Сопровождение и развитие данной структуры в 2019 году обошлось еще почти в 50 миллионов рублей.

Ситуационный центр был оборудован в кабинете №39 в здании администрации Волгоградской области. Он создавался с целью «повышения эффективности, оперативности и качества принятия органами власти управленческих решений», их визуализации, а также для контроля исполнения различных поручений. Пользователи данной автоматизированной системы – губернатор, его заместители и руководители ведомств – имеют доступ к справочной, аналитической информации по курируемым сферам. В ситуационном центре губернатора периодически проводятся различные совещания, в том числе, в режиме видеоселектора.



