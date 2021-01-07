Совещания губернатора Волгоградской области обойдутся бюджету в кругленькую сумму

Общество 07.01.2021 13:18
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07.01.2021 13:18
Развитие и сопровождение автоматизированной системы «Ситуационный центр губернатора Волгоградской области» в 2021 году может обойтись бюджету региона в 48 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», такова начальная цена контракта в электронном аукционе, объявленном перед самым новым годом. Деньги пойдут на расширение технических возможностей ситуационного центра, а также для интегрирования с действующими информационными системами. Как сообщается в техническом задании, в частности, речь идет об использовании таких систем, как «Электронный бюджет», «Электронный атлас», «Региональная информационная система в сфере здравоохранения», «Система вызовов 112» и т.д. Это позволит охватить более широкий круг вопросов, по которым принимаются управленческие решения, в частности, оценить уровень социальной напряженности на основании обращения граждан, проанализировать аварийность в регионе, зафиксировать проблемы региональной медицины и т.д.
Напомним, ситуационный центр губернатора Волгоградской области был создан в 2018 году. На эти цели было потрачено около 40 миллионов рублей. Сопровождение и развитие данной структуры в 2019 году обошлось еще почти в 50 миллионов рублей. Теперь на это уйдет еще такая же сумма.
Ситуационный центр был оборудован в кабинете №39 в здании администрации Волгоградской области. Он создавался с целью «повышения эффективности, оперативности и качества принятия органами власти управленческих решений», их визуализации, а также для контроля исполнения различных поручений. Пользователи данной автоматизированной системы – губернатор, его заместители и руководители ведомств – имеют доступ к справочной, аналитической информации по курируемым сферам. В ситуационном центре губернатора периодически проводятся различные совещания, в том числе, в режиме видеоселектора.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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