Общество

В Волгоградской области у сельских чиновников повысился стимул штрафовать жителей

Общество 10.01.2021 16:10
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10.01.2021 16:10


Источник дополнительного пополнения доходов появился у представителей власти в муниципальных образованиях Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в областной думе, с 1 января административные штрафы подлежат зачислению в местные бюджеты. Исключение составляют только денежные наказания за несоблюдение ПДД.
Ранее городские округа и районы области получали только 50% от взысканных с граждан и организаций денег за нарушения КоАП. Вторая половина суммы уходила в региональную казну. Поправки в бюджетное законодательство, нацеленные на укрепление местных бюджетов, приняты региональным парламентом. Теперь, если постановления о наложении штрафов вынесены мировыми судьями или комиссиями по делам несовершеннолетних, они прямиком поступают в бюджеты муниципальных районов и городских округов. 
По предварительным оценкам, установление нового единого норматива отчислений позволит муниципальным бюджетам получить в год дополнительно порядка 16 миллионов рублей.

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