



Источник дополнительного пополнения доходов появился у представителей власти в муниципальных образованиях Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в областной думе, с 1 января административные штрафы подлежат зачислению в местные бюджеты. Исключение составляют только денежные наказания за несоблюдение ПДД.

Ранее городские округа и районы области получали только 50% от взысканных с граждан и организаций денег за нарушения КоАП. Вторая половина суммы уходила в региональную казну. Поправки в бюджетное законодательство, нацеленные на укрепление местных бюджетов, приняты региональным парламентом. Теперь, если постановления о наложении штрафов вынесены мировыми судьями или комиссиями по делам несовершеннолетних, они прямиком поступают в бюджеты муниципальных районов и городских округов.

По предварительным оценкам, установление нового единого норматива отчислений позволит муниципальным бюджетам получить в год дополнительно порядка 16 миллионов рублей.



