Известный тренер Леонид Слуцкий навестил свою футбольную школу в родном Волгограде

Известный волгоградский тренер Леонид Слуцкий навестил свою футбольную школу в родном городе, сообщает V102.RU.
Слуцкий после возвращения из Китая, где он в данный момент возглавляет местный «Шанхай Шэньхуа», вернулся в Волгоград на некоторое время. 53-летний специалист посмотрел матч между юношескими коллективами футбольной школы. Кроме того, бывший главный тренер сборной России принял участие в выпускном вечере команды 2007 года рождения, чьи игроки в следующем году уже перейдут на более взрослый уровень с наступлением совершеннолетия.
Юным спортсменам были вручены дипломы, а Слуцкий вместе с футболистами в честь выпуска команды расписались на мяче, который будет выставлен в музее на стадионе «Бомбонера». Отметим, что в финансировании строительства данной арены для своей школы в Волгограде поучаствовал сам Слуцкий.
Напомним, в минувшем сезоне чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого занял второе место в турнире, что является лучшим результатом клуба за последние 16 лет.
Фото: Школа им. Леонида Слуцкого /vk.com