Спорт

Известный тренер Леонид Слуцкий навестил свою футбольную школу в родном Волгограде

Спорт 27.12.2024 12:06
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27.12.2024 12:06


Известный волгоградский тренер Леонид Слуцкий навестил свою футбольную школу в родном городе, сообщает V102.RU.

Слуцкий после возвращения из Китая, где он в данный момент возглавляет местный «Шанхай Шэньхуа», вернулся в Волгоград на некоторое время. 53-летний специалист посмотрел матч между юношескими коллективами футбольной школы. Кроме того, бывший главный тренер сборной России принял участие в выпускном вечере команды 2007 года рождения, чьи игроки в следующем году уже перейдут на более взрослый уровень с наступлением совершеннолетия.

Юным спортсменам были вручены дипломы, а Слуцкий вместе с футболистами в честь выпуска команды расписались на мяче, который будет выставлен в музее на стадионе «Бомбонера». Отметим, что в финансировании строительства данной арены для своей школы в Волгограде поучаствовал сам Слуцкий.


Напомним, в минувшем сезоне чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого занял второе место в турнире, что является лучшим результатом клуба за последние 16 лет.

Фото: Школа им. Леонида Слуцкого /vk.com

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