Волгоградский предприниматель нажарил из семги горбушу

Общество 27.12.2024 10:35
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27.12.2024 10:35
Индивидуальный предприниматель сотворил «чудеса» с рыбной продукцией. Как сообщили V102.RU в управлении Россельхознадзора по Волгоградской области, специалисты выявили нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов.
Согласно поданным в систему «Меркурий» документам, из 2 килограммов горбуши предприниматель умудрился произвести 2 килограмма семги гриль.
Ему уже направлено предупреждение , а документы на странную продукцию аннулированы.
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