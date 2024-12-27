«Вырвало кабину»: под Волгоградом 2 человека пострадали в страшной аварии с четырьмя автомобилями

Происшествия 27.12.2024 22:25
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27.12.2024 22:25
Жуткая авария произошла сегодня на московской трассе в Новоаннинском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось 27 декабря в 19-40 час. на 725 км автодороги Р-22 «Каспий».Столкнулись легковой автомобиль Hyundai, грузовые Mercedes-Benz Actros и два Volvo. На кадрах видно, как у одной фуры оторвало кабину. У иномарки почти полностью отсутствует передняя часть. Водители автомобилей Hyundai и Volvo получили травмы и были госпитализированы.
- На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. На участке дороги движение затруднено, организовано реверсивное движение, - пояснили в главке.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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