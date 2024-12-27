Происшествия

В Калаче-на-Дону сбили 11-летнего школьника

Происшествия 27.12.2024 21:28
0
27.12.2024 21:28


Сегодня, 27 декабря, в Калаче-на-Дону Волгоградской области произошла авария на улице Кирова. Как сообщили V102.RU в местном отделении Госавтоинспекции ОМВД России, происшествие случилось около 16-00 ч..
Kia Sportage под управлением 22-летнего водителя сбил 11-летнего школьника, переходившего дорогу. В результате ДТП пострадавшего с полученными травмами доставили в медицинское учреждение.
Фото Калач-на-Дону Город воинской славы VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
27.12.2024 22:25
Происшествия 27.12.2024 22:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2024 11:44
Происшествия 27.12.2024 11:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2024 09:43
Происшествия 27.12.2024 09:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2024 09:26
Происшествия 27.12.2024 09:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2024 18:58
Происшествия 26.12.2024 18:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2024 18:04
Происшествия 26.12.2024 18:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2024 15:38
Происшествия 26.12.2024 15:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2024 13:07
Происшествия 26.12.2024 13:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2024 10:50
Происшествия 26.12.2024 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2024 10:33
Происшествия 26.12.2024 10:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2024 08:22
Происшествия 26.12.2024 08:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2024 08:04
Происшествия 26.12.2024 08:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2024 15:26
Происшествия 25.12.2024 15:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2024 13:31
Происшествия 25.12.2024 13:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2024 12:43
Происшествия 25.12.2024 12:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:25
«Вырвало кабину»: под Волгоградом 2 человека пострадали в страшной аварии с четырьмя автомобилямиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:32
Илья Кухарчук стал автором лучшего гола «Ротора» по версии болельщиков Смотреть фотографии
21:28
В Калаче-на-Дону сбили 11-летнего школьникаСмотреть фотографии
20:59
«Девять километров страха»: жители сняли трешовое видео на дороге в волгоградской глубинкеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:35
В Волгограде сквер у ЗАГСа на пр. Университетском обновят за 71 млн рублейСмотреть фотографии
19:48
Новые тарифы на тепло и воду приняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:26
«Новый год нас всех кормил»: запрет пиротехники в Волгоградской области грозит разорением продавцам салютовСмотреть фотографии
19:04
Запрет на проезд грузовиков через Волжскую ГЭС продлили до 2025 годаСмотреть фотографии
18:45
Путин поручил создать сеть протезно-ортопедических центров в регионах РоссииСмотреть фотографии
18:22
«Прыгали в окно»: многодетная семья под Волгоградом осталась без дома в канун Нового годаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:16
Волгоград парализовали пробки в 9 балловСмотреть фотографии
18:01
Бились за страну и спасали товарищей: в Волгограде отмеченные президентом герои СВО рассказали о боевых будняхСмотреть фотографии
17:25
Новая партия чиновников получила посты в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:08
Ворвавшегося под наркотиками в лицей волгоградца отправили в СИЗОСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
«Идем дальше»: Андрей Бочаров оценил 6-летний тандем облдумы и обладминаСмотреть фотографии
15:37
В Елани сотрудники молсыркомбината попытались стащить 300 кг сыраСмотреть фотографии
15:06
Два года за детскую жизнь? В Волгограде пенсионерку осудили за смерть мальчика под колесами MercedesСмотреть фотографииCмотреть видео
14:17
Волжские депутаты присвоили театру имя Вячеслава ГришечкинаСмотреть фотографии
13:29
В Волгограде саперы обезвредили 100-килограммовую авиабомбуСмотреть фотографии
13:14
Компания AZAL приостановила полёты в Волгоград из-за рисков безопасностиСмотреть фотографии
13:10
«Это была борьба»: волгоградца, пырнувшего мачеху ножом, отправили в колониюСмотреть фотографии
12:56
Андрей Бочаров вручил ордена и медали выдающимся волгоградцамСмотреть фотографии
12:27
Волгоградские налоговики исполнили новогодние желания детей из ЛНРСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
Известный тренер Леонид Слуцкий навестил свою футбольную школу в родном ВолгоградеСмотреть фотографии
12:01
Сотрудники «Красного Октября» поддержали новогоднюю благотворительную акциюСмотреть фотографии
11:44
В Волжском нарушившего закон таксиста-иностранца лишили работыСмотреть фотографии
11:33
С огоньком, но в копеечку? Праздничный фейерверк обернётся волгоградцам штрафами до 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
10:45
Итоги 2024 года РСХБ в Волгоградской области: инвестпроекты, экосистема «Своё», 44 выпускника «Школы фермера»Смотреть фотографии
10:41
Жители Волгоградской области смогут увидеть «паровозик» Илона МаскаСмотреть фотографии
10:35
Волгоградский предприниматель нажарил из семги горбушуСмотреть фотографии
 