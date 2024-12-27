В Калаче-на-Дону сбили 11-летнего школьника

Происшествия 27.12.2024 21:28
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27.12.2024 21:28
Сегодня, 27 декабря, в Калаче-на-Дону Волгоградской области произошла авария на улице Кирова. Как сообщили V102.RU в местном отделении Госавтоинспекции ОМВД России, происшествие случилось около 16-00 ч..
Kia Sportage под управлением 22-летнего водителя сбил 11-летнего школьника, переходившего дорогу. В результате ДТП пострадавшего с полученными травмами доставили в медицинское учреждение.
Фото Калач-на-Дону Город воинской славы VK.com
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